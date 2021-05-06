أسرار طريقة عمل الكشري المصري في المنزل بطعم المحلات

طريقة عمل الكشري المصري هو من أشهر الأطباق الشعبية في جمهورية مصر العربية والتي انتشرت في أنحاء الوطن العربي ويمكن تحضيره في البيت بمكونات متوفرة في كل مطبخ وبأقل التكاليف الكشري يحتوي على مكونات عديدة منها الأرز، المعكرونة، الشعرية، الصلصة المضاف إليها الخل والثوم ويزين بالحمص والبصل الذي يطلق عليه في المحلات (ورد) وهو من أشهر الأطعمة التي يتناولها الجميع سواء كانت من محل أوعربة صغيرة في الشارع ولها طعم ومذاق خاص وهي من الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات والأحماض الآمنة لبناء جسد سليم وتناسب من يتبع حمية غذائية بتناولها بكميات قليلة وتناسب أيضا من لا يتبع حمية غذائية. طريقة عمل الكشري طريقة عمل الكشري المكونات كيلو أرز.

كيلو عصير طماطم فريش معصورة (صلصة الكشري ).

نصف كيلو طماطم فريش معصورة ( لحمص الشام ).

نصف عدس بجبه بني.

ربع كيلو شعرية.

ربع كيلو مكرونة إسباجتي.

ربع كيلو مكرونة حجم صغيره.

ربع كيلو حمص شام.

نصف ملعقة ثوم مفروم ( لحمص الشام ).

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ( لصلصة الكشري ).

ملعقة كبيرة خل.

ثلاث بصلات كبيرة جوانح (ورد).

بصله متوسطة مقطعة أربع أجزاء ( لحمص الشام ).

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة نشا. مكونات الدقة ملعقه كبيرة ثوم ( الدقة ).

ربع كوب خل.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيرة كمون.

ملعقه صغيرة كسبره يابسة.

كوب ماء.

عصير ليمون. طريقة تحضير الدقة نحضر قارورة فارغة.

نضع الثوم، الملح، الكمون، الكسبرة.

نضيف الخل، عصير الليمون، كوب الماء.

نغلق القارورة جيدا ونرجها.

وتصب في أطباق التقديم. مكونات شطه الزيت الكشري ملعقه كبيرة شطه مطحونة.

ملعقة كبيرة زيت طريقة.

ملعقة صغيرة كسبرة يابسة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير نضع طاسة على نار هادئة.

نضيف ملعقة زيت حتي يسخن.

نضع الشطة والكسبرة ونقلبها حتي تحمص.

ونحصل على رائحه نفاذه.

نضيف الماء والملح.

نتركهم لمده دقيقتان وترفع من على النار. طريقة عمل صلصلة الكشري نضع حلة متوسطة على نار عالية.

نضيف الزيت والثوم ويقلب حتي الحصول على اللون الذهبي.

نضيف ملعقة الخل والكمون ونقلب.

نضيف الصلصلة ونتركها على النار حتي تسبك. طريقة تحضير حمص الشام ننقع الحمص قبلها بليله.

نضع حلة متوسطة بها كوبان ماء وعصير الطماطم.

نتركهم على نار متوسطة

نضيف الحمص، الثوم، البصل.

نتركهم على النار حتي النضج، ثم نضيف الملح والكمون. طريقة تحضير بصل الكشري نحضر طبق عميق.

نضيف الدقيق والنشا.

نضع كمية مناسبة من البصل.

ونقلب جميع البصل في الدقيق والنشا.

ونضعه في طبق نظيف.

نضع طاسة عميق وبها كمية مناسبة من الزيت.

نضع كمية مناسبة من البصل حتي يصبح لونه ذهبي.

وتكرر العميلة فيما سبق. طريقة عمل الكشري نغسل الرز جيدا ويصفي.

نضع حلة بها ماء لسلق العدس.

نضع حلة أخرى لسلق المكرونة.

نضع حلة لعمل الكشري.

نضع ملعقان من زيت قلي البصل.

نضيف الرز والعدس المسلوق ويقلب.

نضيف ملعقه صغيرة كمون وملح.

يضاف كمية مناسبة من الماء.

يترك على النار حتي النضج.

يغرف في أطباق التقديم.

نضيف طبقه من المكرونة.

نضيف الصلصة، ثم البصل، ثم الحمص.

يقدم بجانبة الدقة وزيت الشطة.

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