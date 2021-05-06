أسرار تحضير لقمة القاضي الشهية في المنزل بالخطوات

لقمة القاضي تعتبر من أسهل الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل، كما أنها تتميز بأنها لا تستغرق وقت في إعدادها، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ المقرمش من الخارج، مما يجعلها من الحلويات المفضلة على المائده في شهر رمضان، كما أنها يمكن أن تقدم بأكثر من طريقة.

أسرار تحضير لقمة القاضي

تتعدد مسميات لقمة القاضي في كل دولة ولكنها لا تختلف في الطعم الشهي، سواء كانت بالسكر أو مغموسة في الشربات أو حتى بالشوكولاتة، وإليكم المكونات

كوبين من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوب من الماء أو حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

زيت للقلي.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمون.

فانيليا.

نقوم بوضع الخميرة والسكر والملح في كوب الماء ويقلب حتى تذوب جميع المكونات.

ثم نضع هذا الخليط في محضر الطعام ونضع عليه الدقيق والنشا والملح.

ويخلط جيدا حتى تتكون عجينة سائلة تفرغ العجينة السائلة في إناء ويغطى جيدا ويترك لمدة ساعة ليختمر ويرتفع.

ثم نضع السكر والماء على نار عالية لمدة 6 دقائق لكي يكون الشربات جاهز عندما تختمر العجينة وبعدها نضع عصير الليمون الفانيليا ويرفع من النار.

بعد أن تكون العجينة قد اختمرت نقوم بتقليب العجينة باليد لكي يخرج الهواء منها.

في مقلاة عميقة نضع زيت غزير على نار عالية ونجهز الشربات في مكان قريب من الزيت لكي نضع فية لقمة القاضي بعد أن تخرج من الزيت.

ويمكن تشيل لقمة القاضي باستخدام ملعقة صغيرة عن طريق نفس الملعقة الأول في زيت ثم وضعها في العجينة قطع قطعة صغيرة بالملعقة ونضعها في الزيت على نار عالية لمدة دقيقتين ثم خفض النار لكي تكون مقرمشة.

نضع لقمة القاضي في الشربات فور خروجها من الزيت بعد أن يكون لونها ذهبي.

ثم تصفى من الشربات الزائد وتوضع في طبق التقديم وتقدم باردة.

مكونات الشرباتطريقة تحضير لقمة القاضي