أفضل طريقة لإعداد عجينة البيتزا الهشة الطرية في المنزل

من أشهر الوجبات الإيطالية السهلة والسريعة هي البيتزا، فهي تعشق من قبل الجميع في مختلف الأعمار تريد الكثير من النساء التعرف على الطريقة الصحيحة لإعداد عجينة البيتزا في المنزل، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا وقلق الجميع من شراء المنتجات الجاهزة، فإذا كنتِ تبحثين عن طريقة ناجحة لإعداد عجينة البيتزا فعليكم المتابعة.

عجينة البيتزا

عنوان يشغل محركات البحث بصورة يومية من قبل عشاقها، فهي من الوجبات اللذيذة جيدًا والخفيفة على المعدة وتقبل كميات متنوعه من الحشوات سواء كانت فراخ أو خضروات أو جمبري أو مكس جبن غيرهم من الحشوات الأخرى.

أفضل طريقة لإعداد عجينة البيتزا في المنزل

هناك مجموعة من التكات والاسرار الخفية وراء إعداد عجينة البيتزا في المنزل بصورة ناجحة يتم ذكرها معكم فيما يلي، وإليكم مكونات اعداد عجينة البيتزا في المنزل

4 أكواب من الدقيق الخاص بالبيتزا.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

رشة من الملح الناعم.

في البداية عليك القيام بتحضير خليط الخميرة من خلال وضع الخميرة والماء والسكر في مكان مظلم حتى تتفاعل جميع المكونات معا.

قومي بتدفئة اللبن قليلًا.

في إناء عميق قومي بنخل الدقيق جيدًا حتي نتخلص من أي هواء موجود بداخلة.

قومي بإضافة الخليط الخميرة على الدقيق وقلبيهم جيدًا.

قومي بإضافة مقدار الزيت والملح على الدقيق.

ابدئي في إضافة اللبن الدافئ على الخليط بصورة تدريجية مع تقلبيهم جيدًا.

قومي بالعجن جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا وحتة يتكون معاكِ عجينة ناعمة.

قومي بوضع العجينة في إناء عميق و لفيها في كيس بلاستيك ثم ضعي عليها فوطة مطبخ نظيفة.

اتركي العجينة حتى تخمر لمدة 3 ساعات على الأقل.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بإخراج العجينة وقسميها إلى كرات صغيرة.

ابدئي بفرد الكرات بشكل متساوي وضعي فيها الحشوات المفضلة لديكِ.

طريقة إعداد عجينة البيتزا في المنزل