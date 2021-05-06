طريقة عمل الكنافة بالقشطة : بالطريقة العثمانية مجربة وخطيرة 2021

تعد طريقة عمل الكنافة بالقشطة ، من اجمل الطرق التي تقدم بها الكنافة، ويقترب شهر رمضان من الانتهاء، ويوجد اختراعات وابتكارات في عمل الكنافة، وافضل طريقة عمل الكنافة علي الطريقة العثمانية بطعم مختلف وشهي للغاية، ويحب تناولها الجميع، ويمكن عملها بأكثر من طريقة مثل الكنافة بالمانجو والكنافة بالكراميل والكنافة بالموز والكنافة بالنوتيلا ويكثر عملها خلال الشهر الحالي، وتقدم بعد وجبة الإفطار، ويمكن تقديم الشاي الساخن أو الحليب بجانبها ونتحدث اليوم علي مكونات الكنافة بالقشطة في اجمل الطرق التي نقدمها اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا هي طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية في اقل وقت ممكن. مكونات طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية مكونات طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية سوف نتعرف علي مكونات عمل الكنافة بالقشطة وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

ربع كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت الذرة. حشوة الكنافة بالقشطة كوب من الحليب.

كوب من بودرة كريم شانتيه.

علبة من القشطة الجاهزة. مكونات الشربات كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

معلقتين من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. مقادير تزين وتقديم الكنافة بالقشطة ثلاث حبات من الموز.

صوص كراميل. طريقة تحضير طريقة تحضير سوف نتعرف علي تحضير الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية وهي كالتالي:- تحضير الشربات نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضيف السكر والماء ونتركهم حتي يغلي لبعض الوقت حتي يبدا الخليط في التجانس ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ونتركهم يغلي ثم نطفي النار ونترك الشربات حتي تبرد. تحضير حشو الكنافة نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة بودرة الكريم شانتيه ونسكب الحليب بتدريج مع الضرب باستخدام المضرب الكهربائي حتي نشكل خليط كريمي وننزل بالقشطة ونستمر في الضرب ثم نضع الخليط في كيس حلواني للاستخدام. تحضير الكنافة بالقشطة نضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعة ثم نحضر وعاء ونفرك الكنافة بداخلة حتي تصبح مثل الشعرية ونضيف السكر البودرة والزيت ونقلبهم جيداً. ثم نضع طاسة علي النار منخفضة ونضع بها السمنة ومعلقة من الزيت وننتظر حتي تسخن ثم ننزل بالكنافة ونستمر بتقليب ولا نترك التقليب لحظة حتي تصبح لدينا كنافة محمرة ولونها ذهبي ونطفي النار. تقديم طريقة عمل الكنافة بالقشطة نحتاج القرص الخاص بعمل الكنافة العثماني هو موجود في محلات المستلزمات الحلويات أو نستخدم كوب نضع كمية من الكنافة في الأسفل ثم نضيف بعض الشربات البارد ونضيف بعض قطع الموز ثم نضيف طبقة من صوص الكراميل وطبقة من الكريمة والقشطة ثم نضيف طبقة أخري من الكنافة ونضيف القليل أيضا من الشربات ثم ندخلها الثلاجة لبعض الوقت حتي تمسك ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا . ثم نزينها بالكريمة القشطة وبعض قطع الموز وصوص الكراميل علي شكل وردة وتقدم بإلف هنا وشفا. الوسوم

تعد طريقة عمل الكنافة بالقشطة ، من اجمل الطرق التي تقدم بها الكنافة، ويقترب شهر رمضان من الانتهاء، ويوجد اختراعات وابتكارات في عمل الكنافة، وافضل طريقة عمل الكنافة علي الطريقة العثمانية بطعم مختلف وشهي للغاية، ويحب تناولها الجميع، ويمكن عملها بأكثر من طريقة مثل الكنافة بالمانجو والكنافة بالكراميل والكنافة بالموز والكنافة بالنوتيلا ويكثر عملها خلال الشهر الحالي، وتقدم بعد وجبة الإفطار، ويمكن تقديم الشاي الساخن أو الحليب بجانبها ونتحدث اليوم علي مكونات الكنافة بالقشطة في اجمل الطرق التي نقدمها اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا هي طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية في اقل وقت ممكن. مكونات طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية مكونات طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية سوف نتعرف علي مكونات عمل الكنافة بالقشطة وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

ربع كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت الذرة. حشوة الكنافة بالقشطة كوب من الحليب.

كوب من بودرة كريم شانتيه.

علبة من القشطة الجاهزة. مكونات الشربات كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

معلقتين من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. مقادير تزين وتقديم الكنافة بالقشطة ثلاث حبات من الموز.

صوص كراميل. طريقة تحضير طريقة تحضير سوف نتعرف علي تحضير الكنافة بالقشطة بالطريقة العثمانية وهي كالتالي:- تحضير الشربات نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضيف السكر والماء ونتركهم حتي يغلي لبعض الوقت حتي يبدا الخليط في التجانس ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ونتركهم يغلي ثم نطفي النار ونترك الشربات حتي تبرد. تحضير حشو الكنافة نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة بودرة الكريم شانتيه ونسكب الحليب بتدريج مع الضرب باستخدام المضرب الكهربائي حتي نشكل خليط كريمي وننزل بالقشطة ونستمر في الضرب ثم نضع الخليط في كيس حلواني للاستخدام. تحضير الكنافة بالقشطة نضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعة ثم نحضر وعاء ونفرك الكنافة بداخلة حتي تصبح مثل الشعرية ونضيف السكر البودرة والزيت ونقلبهم جيداً. ثم نضع طاسة علي النار منخفضة ونضع بها السمنة ومعلقة من الزيت وننتظر حتي تسخن ثم ننزل بالكنافة ونستمر بتقليب ولا نترك التقليب لحظة حتي تصبح لدينا كنافة محمرة ولونها ذهبي ونطفي النار. تقديم طريقة عمل الكنافة بالقشطة نحتاج القرص الخاص بعمل الكنافة العثماني هو موجود في محلات المستلزمات الحلويات أو نستخدم كوب نضع كمية من الكنافة في الأسفل ثم نضيف بعض الشربات البارد ونضيف بعض قطع الموز ثم نضيف طبقة من صوص الكراميل وطبقة من الكريمة والقشطة ثم نضيف طبقة أخري من الكنافة ونضيف القليل أيضا من الشربات ثم ندخلها الثلاجة لبعض الوقت حتي تمسك ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا . ثم نزينها بالكريمة القشطة وبعض قطع الموز وصوص الكراميل علي شكل وردة وتقدم بإلف هنا وشفا.

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