طريقة عمل الكنافة المبرومة بالفستق الحلبي في المنزل مع الصور

طريقة عمل الكنافة المبرومة بالفستق الحلبي هي الحلوى المفضلة التي تبحث عنها جميع النساء، حيث يحبها الكبار والصغار ويتم تناولها في جميع أوقات السنة في المناسبات والعزائم وليس في شهر رمضان فقط، طريقة عمل الكنافة في المنزل تختلف من كل بيت عن غيره حيث أن المقادير والكميات هي العامل الأساسي حول جودة الحلويات.

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل المبرومة بالفستق على أصولها مثل الحلواني بل وأفضل منه، يجب الالتزام بكافة المقادير وطريقة التحضير وعدم الزيادة أو لنقص في المكونات للحصول على أفضل طعم.

تعد من أشهر الحلويات في تركيا وفي الوطن العربي مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر والبحرين والكويت، لكل دولة عادات وطريقة في الطهي وفي عمل الحلويات، فعشاق الأكل المصري يبحثون عن طريقة عمل الكشري بينما تهتم دول الخليج بمعرفة طريقة عمل الكبسة السعودي، لكن طريقة عمل الكنافة المبرومة على أصولها تشتهر بها تركيا وتقوم كل البلدان بتجهيزها، إليكم أفضل الطرق.

كيلو كنافة.

ربع كيلو من الفستق الحلبي المجروش.

ثمن كيلو من الكاجو المجروش.

معلقة سكر بودر كبيرة الحجم.

نصف كوب من السمن البلدي.

المكونات والمقاديرطريقة تحضير شربات

يتم وضع نصف كيلو من السكر مع كوب كبير من الماء على نار هادئة حتى بداية الغليان، ثم إضافة معلقتين من عصير الليمون ونرفع درجة الحرارة حتى يزاد في الغليان، عندما يزداد قومه ويبدأ في التماسك نقوم برفعه من على النار وتركه حتى يبرد قليلاً، وهكذ يصبح شربات الكنافة المبرومة جاهز للاستخدام.

تحضير خلطة المبرومة

يتم خلط الفستق المجروش مع السكر مع كمية قليلة من الماء، يتم التقليب جيداً حتى يتماسك الفستق ويصبح صلب قليلاً، بينما يتم خلط الكاجو مع السكر فقط، نقوم بفرد الكنافة مع وضع كمية الحشو المناسبة بداخلها مع اللف بشكل حلزوني، يتم توزيع المبرومة في القالب ثم وضعها في الفرن مع تركها يوم كامل حتى تجف، ثم نتبع الخطوات التالية:

وضع السمن الساخن على الكنافة المبرومة حتى يملأ نصف القالب. وضع القالب على النار متوسطة مع تدوير القالب باستمرار حتى تنضج من الأسفل والأعلى. يتم تصفية الكنافة من السمن حتى تصبح شبه جافه، ثم إضافة الشربات الساخن على المبرومة وتركها لمدة ربع ساعة. إعادة تصفية الشربات المتبقي ثم تقطيعها لتصبح جاهزة.

في النهاية يمكنك إضافة بعض الفستق المجروش من الأعلى حتى تعطى له شكل جمال كما هو موجود في الصور، وبهذه الطريقة تكوني حصلتي على طريقة عمل الكنافة المبرومة بالفستق الحلبي.