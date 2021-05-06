حضري المهلبية بطريقة مختلفة وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم روعة

تعتبر المهلبية من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث تتسم بالمذاق الجيد ويتم تناولها بالتحديد في وجبة الإفطار، وبدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير المهلبية وذلك ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية. طريقة عمل المهلبية في المنزل طريقة عمل المهلبية في المنزل المكونات أربعة كؤوس من الحليب السائل.

أربعة ملاعق من النشا.

نصف كأس من السكر.

ملعقة كبيرة من مياه الزهر. طريقة تحضير المهلبية في المنزل القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه ثلاثة كؤوس من الحليب بالإضافة إلى السكر وبعد ذلك يتم ترك الخليط لحين أن يصل إلى درجة الغليان.

يتم إذابة النشا مع كأس من الحليب البارد وبعد ذلك يتم إضافته إلى الحليب المغلي بصورة تدريجية ويتم الاستمرار في التقليب.

يتم ترك الخليط على النار لحين الغليان لمدة لا تقل عن دقيقتين وبعد ذلك يتم رفعه على النار وبعد ذلك يتم إضافة مياه الزهر يتم وضع في أطباق مناسبة للتقديم ووضع كلاً من جوز الهند والفستق الحلبي واللوز على الوجه. طريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة طريقة تحضير المهلبية في المنزلطريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة المكونات ثلاثة أكواب ونصف من الحليب.

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

جوز هند من أجل الزينة. خطوات تحضير المهلبية بالشوكولاتة يتم إحضار إناء ووضع فيه كلاً من النشا والكاكاو مع نصف كأس من الحليب البارد ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض. يتم وضع ثلاثة أكواب من الحليب في إناء مع السكر وبعد ذلك يتم رفعه على النار وتركه لحين أن يصل إلى درجة الغليان مع تذويب النشا والتقليب بشكل مستمر لحين أن يصبح القوام ثقيل. يتم وضع المهلبية في أكواب وبعد ذلك يضاف عليها كلاً من جوز الهند والفستق الحلبي. خطوات تحضير المهلبية بالشوكولاتة الوسوم

تعتبر المهلبية من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث تتسم بالمذاق الجيد ويتم تناولها بالتحديد في وجبة الإفطار، وبدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير المهلبية وذلك ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية. طريقة عمل المهلبية في المنزل طريقة عمل المهلبية في المنزل المكونات أربعة كؤوس من الحليب السائل.

أربعة ملاعق من النشا.

نصف كأس من السكر.

ملعقة كبيرة من مياه الزهر. طريقة تحضير المهلبية في المنزل القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه ثلاثة كؤوس من الحليب بالإضافة إلى السكر وبعد ذلك يتم ترك الخليط لحين أن يصل إلى درجة الغليان.

يتم إذابة النشا مع كأس من الحليب البارد وبعد ذلك يتم إضافته إلى الحليب المغلي بصورة تدريجية ويتم الاستمرار في التقليب.

يتم ترك الخليط على النار لحين الغليان لمدة لا تقل عن دقيقتين وبعد ذلك يتم رفعه على النار وبعد ذلك يتم إضافة مياه الزهر يتم وضع في أطباق مناسبة للتقديم ووضع كلاً من جوز الهند والفستق الحلبي واللوز على الوجه. طريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة طريقة تحضير المهلبية في المنزلطريقة عمل المهلبية بالشوكولاتة المكونات ثلاثة أكواب ونصف من الحليب.

ثلاثة ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

جوز هند من أجل الزينة. خطوات تحضير المهلبية بالشوكولاتة يتم إحضار إناء ووضع فيه كلاً من النشا والكاكاو مع نصف كأس من الحليب البارد ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض. يتم وضع ثلاثة أكواب من الحليب في إناء مع السكر وبعد ذلك يتم رفعه على النار وتركه لحين أن يصل إلى درجة الغليان مع تذويب النشا والتقليب بشكل مستمر لحين أن يصبح القوام ثقيل. يتم وضع المهلبية في أكواب وبعد ذلك يضاف عليها كلاً من جوز الهند والفستق الحلبي. خطوات تحضير المهلبية بالشوكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري المهلبية بطريقة مختلفة وبخطوات سهلة وبسيطة والطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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