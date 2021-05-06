بدون صبغة أو امونيا.. طريقتي السحرية لصبغ شعر لون بني محمر كأشهر مراكز التجميل

صبغ شعر لون بني محمر من الصبغات العصرية ذات طله مميزة وعصرية تزيد من أناقتك و ثقتك بنفسك، و تلجأ العديد من السيدات إلى الصبغات الصناعية الجاهزة و التي تضر بشعرك و تؤذيه، سوف نعرض لكي طريقة صبغة طبيعية للشعر باللون البني بمكونات طبيعية غير مضرة بشعر نهائياً و غير مكلفة.

صبغ شعر لون بني محمر

لن تحتاجي الذهاب إلى الكوافير و دفع أموال كثيرة فتستطيعي عمل الصبغة في المنزل بكل سهولة و يسر، والامكونات بسيطة.

مكونات صبغة طبيعية لون بني غامق مضمونة

مقدار 10 معالق كبيرة من الحناء الخضراء البودرة العادية ويفضل عدم استخدام الحناء الهندية.

مقدار ملعقة كبيرة من القهوة العربية البيضاء.

عصير عدد 2 ليمونه فالليمون يعطى وسط حمضي فيزيد من فاعلية الحناء على ثبات الحناء على خصل الشعر.

عدد 1 بيضة.

مقدار فنجان صغير زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

مقدار نصف فنجان خل تفاح.

نحضر إناء بلاستك ونضع فيه مسحوق الحناء مع القهوة ونقوم بالتقليب جيداً حتى يمتزجوا.

ثم ضيفي خل التفاح، ثم نحضر البيضة و افصلي الصفار عن البياض و تضيفى البياض للخليط.

نضيف عصير الليمون أولا و نحرك الخليط قليلا ثم نضيف ماء ساخن بكميات قليلة حتى نحصل على قوام كريمي مائل للسيولة مثل قوام الصبغات الجاهزة، نغلق الوعاء بإحكام و نترك الخليط نصف ساعة ليتخمر.

قومي بلبس جاونت نايلون و قفازات حتى لا تتسخ يديك و رقبتك.

ضعي زيت جوز الهند أو زيت اللوز حتى نغلف فروة الرأس بالزيت لكي نحافظ عليها من أن تتأذى.

صبغة طبيعية للشعر باللون البنيصبغة شعر بني غزالي بدون امونيا

باستخدام فرشاة الصبغ قومي بفرد الخليط صبغ شعر لون بني محمر على خصل شعرك من منبت الشعر حتى الأطراف، ثم قومي بفرك كل خصل الشعر، ثم قومي بتغطية الشعر بواسطة غطاء الشعر البلاستيكي المخصص للاستحمام، وبعدها قومي بشطف شعرك بالماء و الشامبو.