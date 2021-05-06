عمل بسكويت لانكشير الأبيض والشوكولاتة و بسكويت المارنج هش ودايب دوب وطري طعمه روعة

عمل بسكويت لانكشير الأبيض والشوكولاتة، قد تجهل الكثير من السيدات طريقة عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة و بسكويت المارنج ومن المؤكد أن لا يمكن الاستغناء عنهم في الأعياد والمناسب ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة و بسكويت المارنج . عمل بسكويت لانكشير الأبيض والشوكولاتة عمل بسكويت لانكشير الأبيض والشوكولاتة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة و بسكويت المارنج عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة الفارمسيل . مكونات عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة الفارمسيل . 3 كوب دقيق منخول .

كوب ونصف سمن بلدي سايح .

عدد 4 بيضات .

قليل من اللبن للعجن .

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

قليل من الملح .

2 كوب نشا فاخر ( كورن فلور ).

لزوم الديكور للبسكويت ( مربى حسب النوع المطلوب – شوكولاتة فارمسيل – مكسرات مفرية ). طريقة التحضير والإعداد نضيف الدقيق المنخول إلى قليل من الملح ومسحوق البيكنج بودر .

يخفق البيض والسكر والسمن حتى يمتزجوا جيدا باستخدام مضرب سلك مع إضافة الفانيليا ويضاف الدقيق الممزوج بمسحوق الخميرة ويتم العجن حتى تتكون عجينة مع إضافة قليل من اللبن حتى تتكون عجينة يسهل تشكيلها .

تقطع العجينة حسب الرغبة بحيث تكون كلها قطع متساوية لها شكل مقبول .

نحضر صاج وندهنه بقليل من السمن ونرص به قطع عجينة البسكويت وندخله الفرن على درجة حرارة 200 مْ، ونتركه حتى ينضج تماماً .

وندخله الفرن على درجة حرارة 200 مْ، ونتركه حتى ينضج تماماً . بعد أن تنضج نخرجه من الفرن ونتره حتى يبرد تماماً .

نغمس قطع البسكويت بالمربي حتى تلتصق كل قطعتين بسكويت ببعضهما وتغمس قطعتا البسكويت مرة أخري في المربي وبعد ذلك في الشوكولاتة الفارمسيل أو في المسكرات المتوفرة لدينا . طريقة عمل بسكويت المارنج طريقة التحضير والإعدادطريقة عمل بسكويت المارنج طريقة عمل بسكويت المارنج اربعه ملاعق سكر بودر كبيرة .

4 بياض بيضة .

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة من الدقيق .

ملعقة واحدة من السمن . مكونات حشو البسكويت كوب كريمة .

1/2 كوب من فواكهه مسكرة مخفوقة لكى يتم أضافتها بين كل اثنين من بسكويت المارنج . مكونات حشو البسكويت طريقة إعداد وتحضير بسكويت المارنج يخفق بياض البيض حتى يصبح قوامه غليظ مع إضافة السكر تدريجياً مع إضافة دقيق ونضيف إليه الفانيليا حتى يتكون بسكويت المارنج .

بعد ذلك نضع العجينة في كيس حلواني وبع قمع على شكل وردة، ثم نشكل البسكويت على شكل وردة حتى ننتهي من الكمية كلها .

ونرصهم في صاج مدهون بقليل من السمن، ثم ندخلهم الفرن على درجة حرارة 200 مْ ونتركه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي .

بعد أن يبرد تماماً نضيف إليه الحشو بين كل اثنين . طريقة إعداد وتحضير بسكويت المارنج الوسوم

عمل بسكويت لانكشير الأبيض والشوكولاتة، قد تجهل الكثير من السيدات طريقة عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة و بسكويت المارنج ومن المؤكد أن لا يمكن الاستغناء عنهم في الأعياد والمناسب ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة و بسكويت المارنج . عمل بسكويت لانكشير الأبيض والشوكولاتة عمل بسكويت لانكشير الأبيض والشوكولاتة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة و بسكويت المارنج عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة الفارمسيل . مكونات عمل بسكويت لانكشير بالشوكولاتة الفارمسيل . 3 كوب دقيق منخول .

كوب ونصف سمن بلدي سايح .

عدد 4 بيضات .

قليل من اللبن للعجن .

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

قليل من الملح .

2 كوب نشا فاخر ( كورن فلور ).

لزوم الديكور للبسكويت ( مربى حسب النوع المطلوب – شوكولاتة فارمسيل – مكسرات مفرية ). طريقة التحضير والإعداد نضيف الدقيق المنخول إلى قليل من الملح ومسحوق البيكنج بودر .

يخفق البيض والسكر والسمن حتى يمتزجوا جيدا باستخدام مضرب سلك مع إضافة الفانيليا ويضاف الدقيق الممزوج بمسحوق الخميرة ويتم العجن حتى تتكون عجينة مع إضافة قليل من اللبن حتى تتكون عجينة يسهل تشكيلها .

تقطع العجينة حسب الرغبة بحيث تكون كلها قطع متساوية لها شكل مقبول .

نحضر صاج وندهنه بقليل من السمن ونرص به قطع عجينة البسكويت وندخله الفرن على درجة حرارة 200 مْ، ونتركه حتى ينضج تماماً .

وندخله الفرن على درجة حرارة 200 مْ، ونتركه حتى ينضج تماماً . بعد أن تنضج نخرجه من الفرن ونتره حتى يبرد تماماً .

نغمس قطع البسكويت بالمربي حتى تلتصق كل قطعتين بسكويت ببعضهما وتغمس قطعتا البسكويت مرة أخري في المربي وبعد ذلك في الشوكولاتة الفارمسيل أو في المسكرات المتوفرة لدينا . طريقة عمل بسكويت المارنج طريقة التحضير والإعدادطريقة عمل بسكويت المارنج طريقة عمل بسكويت المارنج اربعه ملاعق سكر بودر كبيرة .

4 بياض بيضة .

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة من الدقيق .

ملعقة واحدة من السمن . مكونات حشو البسكويت كوب كريمة .

1/2 كوب من فواكهه مسكرة مخفوقة لكى يتم أضافتها بين كل اثنين من بسكويت المارنج . مكونات حشو البسكويت طريقة إعداد وتحضير بسكويت المارنج يخفق بياض البيض حتى يصبح قوامه غليظ مع إضافة السكر تدريجياً مع إضافة دقيق ونضيف إليه الفانيليا حتى يتكون بسكويت المارنج .

بعد ذلك نضع العجينة في كيس حلواني وبع قمع على شكل وردة، ثم نشكل البسكويت على شكل وردة حتى ننتهي من الكمية كلها .

ونرصهم في صاج مدهون بقليل من السمن، ثم ندخلهم الفرن على درجة حرارة 200 مْ ونتركه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي .

بعد أن يبرد تماماً نضيف إليه الحشو بين كل اثنين . طريقة إعداد وتحضير بسكويت المارنج

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