الخلطة الجبارة ثلاثية التأثير.. للتخلص من الشيب وتطويل وتنعيم الشعر ومنع تساقطه

التخلص من الشيب بطرق طبيعية هو حلم كل الرجال والنساء على حد سواء، ولكن للمرأة النصيب الأكبر حيث أن شعر المرأة هو رمز جمالها لذالك تهتم النساء بشعرهم و أناقته و رونقه، و من المشاكل المؤرقة للمرأة الشعر الأبيض، وكثير من النساء تخاف من استخدام الصبغات الصناعية لما لها من تأثير مضر على الشعر، و من أسباب شيب الشعر هو نقص الفيتامينات التي تؤدي إلى نقص مادة الميلانين التي تكسب الشعر اللون الأبيض، و سنعرض لكم أفضل طرق التخلص من الشعر الأبيض بطرق طبيعية بسهولة و مكونات من الطبيعة.

التخلص من الشيب بطرق طبيعية

طريقة القضاء على الشعر الأبيض باستخدام جوز الهند

كوب زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

قبضة أوراق كركديه.

حلبة مطحونة ناعم.

طريقة الإعداد

نقوم بتسخين زيت جوز الهند و نضيف إلية عصير الليمون و أورق الكركديه و نغلي الحلبة في إناء منفصل ثم نضيفها إلى الخليط و يتم التقليب جيدا حتى الغليان، ثم تترك لتبرد تماما و تصفى و تدهن على الشعر يوم و يوم حتى يعود شعرك للونه الطبيعي.

القضاء على الشعر الأبيض باستخدام الحنّاء

مكونات طريقة الحناء

مقدار أربع ملاعق من الحنّاء.

حلبة مطحونة.

ريحان معصور.

معلقة بن.

معلقة زبادي.

بعض أوراق النعناع الجاف.

طريقة الأعداد

نقوم بعجن الحناء بقليل من الماء ونضيف إليهم الحلبة المطحونة و الريحان المعصور و معلقة البن و الزبادي و أوراق النعناع بعد فرمها جيدا، ثم نقوم برفع خليط التخلص من الشيب على النار حتى يغلى ثم نتركها لليلة كاملة، ثم ندهن به الشعر و نغطى الشعر بغطاء الشعر المخصص للاستحمام و نترك الخليط لمدة ثلاث ساعات ثم نقوم بشطف الشعر بالماء و الشامبو.