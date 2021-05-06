القرفة ، تعرف على فوائد القرفة للشعر و للجسم و فوائد شرب القرفة

القرفة ، من المشروبات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تهدئة الأوجاع و الآلام ، كما أنها تتميز برائحتها العطرية و الجذابة و مذاقها الجميل و الرائحة اللطيفة و في هذه المقالة نستعرض فوائد القرفة من جميع الجوانب سواء للشعر أو كشراب نظرا لسماته الطبية التي تعطي العديد من المميزات إليكم أول فوائد القرفة.

فوائد القرفة في بداية الصباح

أعلنت الأبحاث الكثيرة عن الفوائد الطبية و تأثيرها على الصحة فنستعرض هنا فوائدها و خاصة عند تناولها في بداية الصباح

تحسن ضربات القلب و تنظمها ، فقد أثبتت الأبحاث أنها تساعد على التقليل من الأزمات الصحية خاصة في القلب حيث أنها تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم كما أنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية وتساعد في تقليل الإصابة على تصلب الشرايين تقلل من الإصابة بالالتهابات ، حيث أن هناك بعض الالتهابات التي تكون موجودة بشكل دائم (مزمنة) مما بالطبع يسبب بعض الأمراض و من فوائدها هي أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي هي بالتالي مضادة للالتهابات بشكل فعال. تساعد في فقدان الوزن ، هذه نقطة هامة خاصة بالنسبة إلى الفتيات و على الرغم من عدد الأبحاث الضئيلة حول تلك النقطة و لكن هناك العديد من الدراسات التي تؤكد هذا الكلام حيث أنها غنية بمركبات السينامالديهيد التي تساعد على زيادة درجة حرارة الجسم أثناء عملية الحرق للسعرات الحرارية.

فوائد القرفة للشعر

ماسكات الشعر التي تحتوي عليها كمكون رئيسي لها العديد من الفوائد مثل

تساعد على تقوية و تغذية الشعر و عدم تساقطه

تساعد على الحد من مشكلة الصلع

تساعد على تطويل الشعر و تعطي له اللمعان و النعومة التي تتمنيها

تحتوي على المواد الغنية بالفيتامينات لتغذية الشعر

خلطات غنية بالفائدة للشعر

من ضمن الخلطات الطبيعية التي تفيد الشعر و تكون عنصر مهم و أساسي فيها هي

خلطة القرفة باللبن : تأتي بملعقتين من القرفة و ملعقتين من اللبن وملعقتين من العسل و تخلطيهم جيدا إلى أن يصبح القوام كريمي و تضعيه على شعرك لمدة ساعة قبل أن تغسليه و هذه الخلطة تساعد على التخلص من خشونة الشعر و يقويه خلطة القرفة مع العسل : نأتي بملعقتين من القرفة و ملعقة واحدة من العسل و نضع عليها كمية قليلة من زيت الزيتون و يتم خلطهم جيدا و يتم وضعه على الشعر لمدة ربع ساعة على الأقل ثم غسله جيدا و ذلك الماسك يساعد على منع تساقط الشعر