طريقة عمل الموزة الضاني بالفرن بخطوات سهلة وسريعة لعام 2021

تعتبر الموزة الضاني بالفرن من أشهى وألذ الأطباق المنتشرة في مصر والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية، ويعتبر هذا الطبق من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لأنه يمد الجسم بالطاقة لما فيه من سعرات حرارية وبروتينات لتمتع بصحة جيدة، ويمكن تقديمه في الأعياد والعزمات والمناسبات، ومن السهل عمله في المنزل بتكلفة اقتصادية وبخطوات سهلة مثل التي تباع في المطاعم، وسوف نتناول في مقالنا هذا طريقة عمل تحضير الموزة الضاني بالفرن من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات الموزة الضاني بالفرن مكونات الموزة الضاني بالفرن سوف نتعرف على مكونات الموزة الضاني بالفرن وهى كما يلي:- نصف كيلو موزة ضاني.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة وسط من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة وسط من بهارات اللحمة.

ورقة لورا.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ربع كيلو بامية خضراء.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب ماء.

فلفل أخضر.

ليمونة مقطعة شرائح.

فص ثوم مفروم.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة من السمنة البلدي. مكونات عمل الصوص مكونات عمل الصوص سوف نتحدث عن مكونات عمل الصوص وهى كالتالي:- يتم احضار وعاء ونضع به نصف كوب عصير الطماطم والفلفل الأخضر وملعقة الملح والكمون وبهارات اللحمة والفلفل الأسود، ويتم خلطهم جيداً بواسطة ملعقة كبيرة.

نحضر اناء ونضعه على النار ونضع به الزيت والبصل والثوم ونضع الخليط في الخطوة السابقة ونتركه لمدة ربع ساعة. طريقة التحضير سوف نتناول في هذا المقال طريقة تحضير الموزة الضاني بالفرن وهى كالآتي:- نقوم بغسل موزة اللحمة وتقطع الى قطع مناسبة ونضع كوب الماء واللحمة وورقة اللورا في حلة متوسطة ويتم وضعها على النار لمدة عشرون دقيقة حتى يتم النضج. ثم بد ذللك نحضر الطاجن ونقوم بدهنه بالسمن ونضع به الموزة الضاني وكمية البامية الخضراء ونضيف مكونات الصوص على الطاجن. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها طاجن الموزة بالبامية، ونركه لمدة ربع ساعة حتى يتحول الى الشكل المحمر الجذاب ثم نقوم بتزين الطاجن بشرائح الليمون. يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا. الوسوم

تعتبر الموزة الضاني بالفرن من أشهى وألذ الأطباق المنتشرة في مصر والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية، ويعتبر هذا الطبق من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لأنه يمد الجسم بالطاقة لما فيه من سعرات حرارية وبروتينات لتمتع بصحة جيدة، ويمكن تقديمه في الأعياد والعزمات والمناسبات، ومن السهل عمله في المنزل بتكلفة اقتصادية وبخطوات سهلة مثل التي تباع في المطاعم، وسوف نتناول في مقالنا هذا طريقة عمل تحضير الموزة الضاني بالفرن من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات الموزة الضاني بالفرن مكونات الموزة الضاني بالفرن سوف نتعرف على مكونات الموزة الضاني بالفرن وهى كما يلي:- نصف كيلو موزة ضاني.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة وسط من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة وسط من بهارات اللحمة.

ورقة لورا.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ربع كيلو بامية خضراء.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب ماء.

فلفل أخضر.

ليمونة مقطعة شرائح.

فص ثوم مفروم.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة من السمنة البلدي. مكونات عمل الصوص مكونات عمل الصوص سوف نتحدث عن مكونات عمل الصوص وهى كالتالي:- يتم احضار وعاء ونضع به نصف كوب عصير الطماطم والفلفل الأخضر وملعقة الملح والكمون وبهارات اللحمة والفلفل الأسود، ويتم خلطهم جيداً بواسطة ملعقة كبيرة.

نحضر اناء ونضعه على النار ونضع به الزيت والبصل والثوم ونضع الخليط في الخطوة السابقة ونتركه لمدة ربع ساعة. طريقة التحضير سوف نتناول في هذا المقال طريقة تحضير الموزة الضاني بالفرن وهى كالآتي:- نقوم بغسل موزة اللحمة وتقطع الى قطع مناسبة ونضع كوب الماء واللحمة وورقة اللورا في حلة متوسطة ويتم وضعها على النار لمدة عشرون دقيقة حتى يتم النضج. ثم بد ذللك نحضر الطاجن ونقوم بدهنه بالسمن ونضع به الموزة الضاني وكمية البامية الخضراء ونضيف مكونات الصوص على الطاجن. نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها طاجن الموزة بالبامية، ونركه لمدة ربع ساعة حتى يتحول الى الشكل المحمر الجذاب ثم نقوم بتزين الطاجن بشرائح الليمون. يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا.

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