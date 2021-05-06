أفضل الكريمات لتفتيح وتبيض الوجه والجسم والأماكن الداكنة في الجسم ويشد البشرة وينعمها

أفضل الكريمات لتفتيح وتبيض الوجه والجسم، كل السيدات تبحث عن بديل المكياج وغالبًا يكون هذا البديل هو وصفات تعمل على تفتيح البشرة وإعطائها النضارة ونتيجة هذه الوصفات تكون أنكِ لن تحتاجي لوضع نقطة مكياج بشرة صافية وبيضاء خالية من كل المشاكل والعيوب.

أفضل الكريمات لتفتيح وتبيض الوجه والجسم

يوجد العديد من الوصفات التي تستخدم في تبيض وتفتيح الوجه ومن هذه الوصفات مايلي:

كريم الزبادي لتفتيح وتبيض الوجه

الزبادي تحتوي على العناصر المهمة لترطيب البشرة أهمها حمض لاكتيك الذي يعمل على ترطيب البشرة ونضارتها وتفتيحها .

ملعقتين من الزبادي وملعقة من العسل النحل ووضعها على الوجه بشكل دائري وتركها عليه لمدة ٢٠ دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ ستجدين النتيجة خلال فترة قصيرة.

للحصول على النتيجة المطلوبة في تفتيح وتبيض الوجه والجسم تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة أسبوعيًا.

الشوفان مفيد جدًا للبشرة يمكن وضع ملعقتين من الشوفان المطحون مع كمية مناسبة له من عصير الطماطم وخلطهم.

فد الخليط على الوجه وتركة حوالي ربع ساعة حتى يجف ثم فركه من علي الوجه بشكل دائري وغسل الوجه بالماء الفاتر، سوف تلاحظ شد البشرة ونضارتها وتفتيحها .

يمكن تكرارها مرة أو مرتين أسبوعيًا.

كريم الشوفان والطماطم لشد البشرة وتفتيحها

القرفة جميلة جدًا و مفيدة للبشرة وخاصة لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وشد البشرة .



نقوم بوضع ملعقتين صغيرة قرفة وملعقة عسل نحل ونقطتين ماء ورد وخلطهم معًا.

وضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى ينشف ثم فركه وغسل الوجه بالماء البارد.

كريم القرفة والعسل لتبيض الوجه والجسم

ملعقتين من الأرز المطحون مع ملعقتين من الحليب و خلطهم جيدًا.

وضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف وغسله بالماء الفاتر ثم تمرير مكعب ثلج من ماء الورد على الوجه لغلق المسام المفتوحة.

كريم الأرز والحليب لتفتيح الجسم

وبهذا نكون قد تعرفنا على أكثر من وصفة يمكن استخدامها من اجل تبيض وتفتيح الوجه وكذلك جعل البشرة نضرة وأكثر إشراق وحيوية.