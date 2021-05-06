خلطة أسبوعية لتبييض البشرة قبل العيد 5 درجات على الأقل سر جمال اليابانيين

خلطة طبيعية لتبييض البشرة قبل العيد 5 درجات على الأقل سر جمال اليابانيين، أتينا لكِ اليوم ومع قرب انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك بخلطة أقل ما يمكن أن توصف به أنها سحرية، فهي تعمل على تبييض البشرة السمراء 5 درجات على الأقل وتستخدم مرة واحدة فقط في الأسبوع، وتعتبر هذه الوصفة الطبيعية سر من أسرار جمال البشرة عند اليابانيين، وبالإضافة إلى التفتيح الفوري للون الوجه فهي تساعده أيضا على التخلص من التصبغات والتجاعيد وعلامات التقدم في السن، وتمنح بشرتك نضارة وجاذبية الشباب من أول استعمال.

خلطة أسبوعية لتبييض البشرة 5 درجات

المكونات كلها طبيعية وبسيطة للغاية لتبييض بشرتك على الفور وبأقل مجهود، ويكفيكِ فقط حبة واحدة من الخيار، صابون دوف، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي أو الياغورت الطبيعي، وأخيراً ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، يتم تحضير حبة الخيار ويتم أخذ نصفها وغسلها جيدا ثم يتم تقشيرها بالسكين، بعد ذلك يتم بشرها بأداة بشر دقيقة الثقوب بعد ذلك يتم تصفية مبشور الخيار جيدا لاستخراج عصير الخيار أو ماء الخيار، ومن جانب آخر يتم تحضير صابون دوف ويتم بشر قطعة من الصابون بمقدار نصف الصابون، بعد ذلك يتم تحضير إناء فارغ قابل للطهي ثم يتم تصفية ماء الخيار مرة أخرى وتوضع في الإناء، ثم يُضاف إليه مقدار الحليب المجفف ومقدار نشا الذرة أيضاً.

يتم مزج المكونات جيداً في الإناء ثم يتم إضافة مقدار الزبادي، ويتم المزج والتقليب مرة أخرى باستخدام المضرب اليدوي أو الشوكة ثم يتم إضافة مقدار عصير الليمون الحامض، بعدها يوضع الإناء على نار هادئة لبضع دقائق مع التحريك المستمر إلى أن يتم الحصول على قوام كريمي، ثم يرفع الإناء جانباً ثم يضاف إليه مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من مبشور الصابون ثم يتم التقليب جيدا إلى أن يتم ذوبان الصابون والحصول على خليط كريمي.

طريقة استخدام خلطة تفتيح لون الوجه

يمكنك إضافة الزيت الذي تفضلينه إلى الخليط وبعدها ضعيه ويتم حفظه في الثلاجة، يطبق المزيج على بشرة نظيفة مع عمل مساج للوجه من أسفل إلى أعلى ثم يترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام ورشي التونر ورطبي الوجه بعد ذلك، يكفيكِ فقط استعمال هذه الوصفة مرة في الأسبوع وستلاحظي النتيجة من أول إستخدام سيتم الحصول على بشرة بيضاء كالثلج وناعمة كبشرة الطفل، بشرة صافية وخالية من التجاعيد والعيوب.