أسرار تحضير الثومية اللذيذة زي المحلات في البيت بالخطوات بمكونات من المنزل

الثومية تعتبر من أشهر السلطات التي تشتهر بها السوريين، فكثير مننا ما يعجب بها عندما يتناولها مع الشاورما السوري في المطاعم أو بجانب المشويات فهي تقدم بجانب الكثير من أنواع الطعام التي تضيف إليها طعم آخر شهي، مما يجعلنا نرغب في معرفة سر طعم الثومية لكي نعدها في المنزل.

أسرار تحضير الثومية

توجد الكثير من الطرق المختلفة لإعداد الثومية ولعل أفضلها، الثومية السوري التي تقدم مع الشاورما والمشاوي، لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة نجاحه لها وهي كما يلي، وغليكم المكونات

ثلاث ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من زيت الزيتون.

6 فصوص كبار من الثوم.

ملح.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

كوب إلا ربع من الماء.

نقوم بوضع النشا مع الماء وتقلب حتى تذوب النشا تماما.

توضع في إناء مناسب على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كريمي ويترك ليبرد.

في محضر الطعام نضع خليط النشا والثوم والليمون والخل والملح والفلفل وعندما لايتوافر الفلفل الأبيض يمكن استبداله بالأسود.

ويخلط جميع المكونات التي تم ذكرها باستثناء الزيت.

يوضع الزيت أثناء تشغيل المحضر ويوضع بالتدريج حتى يحصل على القوام المناسب.

يفضل وضع الثومية قبل تناولها في الثلاجة لمدة ساعة.

طريقة تحضير الثوميةطريقة أخرى لعمل الثومية

وهذه الطريقة تعتبر صحية أكثر من الطريقة السابقة، حيث يتم استبدال النشا بالبطاطس مع نفس باقي المكونات السابقة، ويمكن تحضيرها كما يلي.

تحضير الثومية بالبطاطس