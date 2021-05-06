بمقادير بسيطة طريقة عمل البيتي فور الناعم خطوة بخطوة زي الجاهز بالظبط

يعتبر البيتي فور من الحلويات الفرنسية لأنها أول بلد قامت بتحضير البيتي فور، الأصل وأطلق عليه هذا الاسم أو اسمه يعني المخبوزات الصغيرة، وهو يعد من أنواع المخبوزات اللذيذة الناعمة والهشة فمن المعروف أن يتم تقديم البيتي فور في المناسبات والأعياد. طريقة عمل البيتي فور طريقة عمل البيتي فور المكونات : كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم البودر.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

بيضتان.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

مربي أو نوتيلا للتزيين. طريقة تحضير البيتي فور نضع البيضتان والزبدة بشرط أن تكون لينة في طبق كبير، ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم خلطهم حتي يصبح القوام كريمي، ثم نضع السكر البودر والفانيليا سواء كانت سائلة أو بودر ونقوم بخلطهم جيدا حتي يكون لونها فاتح.

ثم نضيف كمية الدقيق والبيكينج بودر إلي خليط البيض والزبدة ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق، حتي تكون في النهاية عجينة طرية ومتماسكة ويتم وضعها في الثلاجة حوالي نصف ساعة لكي ترتاح.

ولكي نقوم بعمل البيتي فور بالشوكولاته يكون بنفس المقدار، حيث نقوم بتحضير طبق آخر ونأخذ نصف كمية عجينة البيتي الفور التي تم عجنها ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام، ونقوم بعجنها حتي يتم خلط الكاكاو مع العجينة جيدا ونتركها أيضا في الثلاجة لترتاح.

نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويتم تجهيز الصواني.

يتم تشكيل البيتي فور بالشكل المرغوب فيه حيث أن له أشكال عديدة، وبعد ذلك يتم تشكيل البيتي فور بالشوكولاته نفس أشكال البيتي فور الأصفر.

نقوم بوضع هذه الصواني داخل الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة أو أقل حتي يكون لونها ذهبي فاتح جدا.

ونقوم باخراجها من الفرن ونتركها حتي تبرد تماما لكي يتم تزيينها بالمربي أو النوتيلا، حيث نضع علي البيتي فور الأصفر حتي يلتصق بها واحدة من البيتي فور الشوكولاته وهكذا حتي تنتهي الكمية. طريقة تحضير البيتي فور الوسوم

يعتبر البيتي فور من الحلويات الفرنسية لأنها أول بلد قامت بتحضير البيتي فور، الأصل وأطلق عليه هذا الاسم أو اسمه يعني المخبوزات الصغيرة، وهو يعد من أنواع المخبوزات اللذيذة الناعمة والهشة فمن المعروف أن يتم تقديم البيتي فور في المناسبات والأعياد. طريقة عمل البيتي فور طريقة عمل البيتي فور المكونات : كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم البودر.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقتان كبيرتان من البيكينج بودر.

بيضتان.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

مربي أو نوتيلا للتزيين. طريقة تحضير البيتي فور نضع البيضتان والزبدة بشرط أن تكون لينة في طبق كبير، ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم خلطهم حتي يصبح القوام كريمي، ثم نضع السكر البودر والفانيليا سواء كانت سائلة أو بودر ونقوم بخلطهم جيدا حتي يكون لونها فاتح.

ثم نضيف كمية الدقيق والبيكينج بودر إلي خليط البيض والزبدة ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق، حتي تكون في النهاية عجينة طرية ومتماسكة ويتم وضعها في الثلاجة حوالي نصف ساعة لكي ترتاح.

ولكي نقوم بعمل البيتي فور بالشوكولاته يكون بنفس المقدار، حيث نقوم بتحضير طبق آخر ونأخذ نصف كمية عجينة البيتي الفور التي تم عجنها ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام، ونقوم بعجنها حتي يتم خلط الكاكاو مع العجينة جيدا ونتركها أيضا في الثلاجة لترتاح.

نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويتم تجهيز الصواني.

يتم تشكيل البيتي فور بالشكل المرغوب فيه حيث أن له أشكال عديدة، وبعد ذلك يتم تشكيل البيتي فور بالشوكولاته نفس أشكال البيتي فور الأصفر.

نقوم بوضع هذه الصواني داخل الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة أو أقل حتي يكون لونها ذهبي فاتح جدا.

ونقوم باخراجها من الفرن ونتركها حتي تبرد تماما لكي يتم تزيينها بالمربي أو النوتيلا، حيث نضع علي البيتي فور الأصفر حتي يلتصق بها واحدة من البيتي فور الشوكولاته وهكذا حتي تنتهي الكمية. طريقة تحضير البيتي فور

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير بسيطة طريقة عمل البيتي فور الناعم خطوة بخطوة زي الجاهز بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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