أسرار تحضير البرجر المنزلي بمكونات طبيعية ومفيدة في البيت

البرجر من بين الأطعمة الشهية والطيبة ذات المذاق المذهل، التي يحبها الصغار وكذلك الكبار، ولكن تقلق بعض الأمهات من أن تشتريه جاهزًا، حيث أنه يشتمل على مقادير ليسن صحية أو فاسدة، بالتحديد عقب أن تم إغلاق الكثير من الأماكن المتباينة، بسبب أن اللحوم تكون فاسدة، وحتى تتأكدي من صحة ما يتناوله أبنائك، قومي بعمل البرجر من المنزل.

أسرار تحضير البرجر المنزلي

ينبغي أن تقومي أيتها الأم بالسعي لأن تُقدمي أفضل الأطعمة الصحية والمفيدة التي تقوم بجذب أبنائك لكي يبتعدوا عن خطورة “الجانك الفود”، وكذلك الوجبات السريعة، حيث أن غالبية المطاعم تقوم بالإعتماد على الألوان وكذلك المذاق المتنوع.

بصلة صغيرة، مبروشة

٣ فصوص ثوم مهروس

١ ملعقة كبيرة كاتشاب

٢ ملعقة كبيرة بقسماط

نصف ملعقة كبيرة خردل

نصف كيلو لحم بقى مفروم ناعم

ملح حسب الذوق

رشة قرفة

نصف ملعقة صغيره سبع بهارات

١ ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي

١ ملعقة صغيره فلفل أسود