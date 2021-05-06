أسرار تحضير البرجر المنزلي بمكونات طبيعية ومفيدة في البيت

البرجر من بين الأطعمة الشهية والطيبة ذات المذاق المذهل، التي يحبها الصغار وكذلك الكبار، ولكن تقلق بعض الأمهات من أن تشتريه جاهزًا، حيث أنه يشتمل على مقادير ليسن صحية أو فاسدة، بالتحديد عقب أن تم إغلاق الكثير من الأماكن المتباينة، بسبب أن اللحوم تكون فاسدة، وحتى تتأكدي من صحة ما يتناوله أبنائك، قومي بعمل البرجر من المنزل.أسرار تحضير البرجر المنزلي
ينبغي أن تقومي أيتها الأم بالسعي لأن تُقدمي أفضل الأطعمة الصحية والمفيدة التي تقوم بجذب أبنائك لكي يبتعدوا عن خطورة “الجانك الفود”، وكذلك الوجبات السريعة، حيث أن غالبية المطاعم تقوم بالإعتماد على الألوان وكذلك المذاق المتنوع.مقادير طريقة عمل البرجر
- بصلة صغيرة، مبروشة
- ٣ فصوص ثوم مهروس
- ١ ملعقة كبيرة كاتشاب
- ٢ ملعقة كبيرة بقسماط
- نصف ملعقة كبيرة خردل
- نصف كيلو لحم بقى مفروم ناعم
- ملح حسب الذوق
- رشة قرفة
- نصف ملعقة صغيره سبع بهارات
- ١ ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي
- ١ ملعقة صغيره فلفل أسود
- بوعاء فارغ قومي بوضع اللحمة به عقب أن تقومي بفرمها الى أن تصير ناعمة.
- بعد ذلك أبشري البصلة، وقومي بإضافة البصلة على اللحم.
- قومي بتقشير الثوم ، ومن ثم قومي بإضافة اللحم.
- ومن قم أضيفي الخردل والكاتشاب والبقسماط، السبع بهارات، الفلفل الأسود، الملح، القرفة للمزيج.
- ومن ثم قومي بمزج الخليط الى أن يتم تجانس المقادير.
- بعد ذلك قسمي المزيج حتى ٨ قطع متساوية ومن ثم قومي بتشكيل الأقراص، مع قيامك بوضعها بطبق، مع تكرار تلك العملية إلى أن تنتهي من كافة الكمية.
- بمقلاة على النار، قومي بتسخين الزيت، ومن ثم ضعي البرجر به حتى مرور دقيقتين.
- ومن ثم قومي بوضع البرجر بطبق التقديم، حيث أنه يُقدم ساخنًا، وتلك هذه طريقة تحضير البرجر.
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البرجر من بين الأطعمة الشهية والطيبة ذات المذاق المذهل، التي يحبها الصغار وكذلك الكبار، ولكن تقلق بعض الأمهات من أن تشتريه جاهزًا، حيث أنه يشتمل على مقادير ليسن صحية أو فاسدة، بالتحديد عقب أن تم إغلاق الكثير من الأماكن المتباينة، بسبب أن اللحوم تكون فاسدة، وحتى تتأكدي من صحة ما يتناوله أبنائك، قومي بعمل البرجر من المنزل.أسرار تحضير البرجر المنزلي
ينبغي أن تقومي أيتها الأم بالسعي لأن تُقدمي أفضل الأطعمة الصحية والمفيدة التي تقوم بجذب أبنائك لكي يبتعدوا عن خطورة “الجانك الفود”، وكذلك الوجبات السريعة، حيث أن غالبية المطاعم تقوم بالإعتماد على الألوان وكذلك المذاق المتنوع.مقادير طريقة عمل البرجر
- بصلة صغيرة، مبروشة
- ٣ فصوص ثوم مهروس
- ١ ملعقة كبيرة كاتشاب
- ٢ ملعقة كبيرة بقسماط
- نصف ملعقة كبيرة خردل
- نصف كيلو لحم بقى مفروم ناعم
- ملح حسب الذوق
- رشة قرفة
- نصف ملعقة صغيره سبع بهارات
- ١ ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي
- ١ ملعقة صغيره فلفل أسود
- بوعاء فارغ قومي بوضع اللحمة به عقب أن تقومي بفرمها الى أن تصير ناعمة.
- بعد ذلك أبشري البصلة، وقومي بإضافة البصلة على اللحم.
- قومي بتقشير الثوم ، ومن ثم قومي بإضافة اللحم.
- ومن قم أضيفي الخردل والكاتشاب والبقسماط، السبع بهارات، الفلفل الأسود، الملح، القرفة للمزيج.
- ومن ثم قومي بمزج الخليط الى أن يتم تجانس المقادير.
- بعد ذلك قسمي المزيج حتى ٨ قطع متساوية ومن ثم قومي بتشكيل الأقراص، مع قيامك بوضعها بطبق، مع تكرار تلك العملية إلى أن تنتهي من كافة الكمية.
- بمقلاة على النار، قومي بتسخين الزيت، ومن ثم ضعي البرجر به حتى مرور دقيقتين.
- ومن ثم قومي بوضع البرجر بطبق التقديم، حيث أنه يُقدم ساخنًا، وتلك هذه طريقة تحضير البرجر.
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