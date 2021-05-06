سر غامض في تحضير بيتي فور العيد في البيت على طريقة المخابز وأشهر المحلات

بدأت الأمهات في التجهز والاستعداد لعيد الفطر المبارك منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث قاموا بشراء المكونات والأدوات لتحضير حلويات العيد والمخبوزات التي اعتادوا على تحضيرها كل عام منذ قديم الزمان، حيث أنها عادة عند الشعب المصري والعربي، فيقومون بتحضير الكحك والبيتي فور والغريبة والبسكويت بأنواعه المختلفة، وعلى الرغم من تواجد العديد من المحلات التي تقدمه في وقتنا الحالي، إلا أن تحضيره في البيت له متعة وفرحة خاصة، ولذلك نقدم لكم طريقته بالمقادير والخطوات من خلال مقالنا هذا. مكونات عمل بيتي فور العيد مكونات عمل بيتي فور العيد نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير ألذ بيتي فور: نصف كوب من الدقيق.

عدد 2 بيضة.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

ربع ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

إذا كنتم ترغبون في تحضيره بالشوكولاتة يمكنكم إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو. طريقة تحضير بيتي فور العيد في البيت بالخطوات أولاً نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضع به الزبدة الذائبة أولاً.

نقوم بخفق الزبدة باستخدام المضرب الكهربائي بشكل جيد حتى يصبح لونها أبيض.

نقوم بإضافة السكر البودرة بعد ذلك إلى الزبدة، ونستمر في الخفق.

ثم نقوم بإضافة كلاً من الفانيليا والبيض ونستمر في الخفق.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط ونقلب حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

نقوم بتشكيل العجينة في ماكينة البيتي فور، حسب الأشكال المراد تشكيلها.

نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة.

ندهن الصواني بالسمنة جيداً.

ثم نقوم بتوزيع البيتي فور في الصواني.

وندخلها إلى الفرن حوالي من ثلث إلى نصف ساعة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرج البيتي فور من الفرن، ونتركه جانباً يبرد، ثم نقوم بتزيينه. طريقة تحضير بيتي فور العيد في البيت بالخطوات الوسوم

بدأت الأمهات في التجهز والاستعداد لعيد الفطر المبارك منذ بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث قاموا بشراء المكونات والأدوات لتحضير حلويات العيد والمخبوزات التي اعتادوا على تحضيرها كل عام منذ قديم الزمان، حيث أنها عادة عند الشعب المصري والعربي، فيقومون بتحضير الكحك والبيتي فور والغريبة والبسكويت بأنواعه المختلفة، وعلى الرغم من تواجد العديد من المحلات التي تقدمه في وقتنا الحالي، إلا أن تحضيره في البيت له متعة وفرحة خاصة، ولذلك نقدم لكم طريقته بالمقادير والخطوات من خلال مقالنا هذا. مكونات عمل بيتي فور العيد مكونات عمل بيتي فور العيد نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير ألذ بيتي فور: نصف كوب من الدقيق.

عدد 2 بيضة.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

ربع ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

إذا كنتم ترغبون في تحضيره بالشوكولاتة يمكنكم إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو. طريقة تحضير بيتي فور العيد في البيت بالخطوات أولاً نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضع به الزبدة الذائبة أولاً.

نقوم بخفق الزبدة باستخدام المضرب الكهربائي بشكل جيد حتى يصبح لونها أبيض.

نقوم بإضافة السكر البودرة بعد ذلك إلى الزبدة، ونستمر في الخفق.

ثم نقوم بإضافة كلاً من الفانيليا والبيض ونستمر في الخفق.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط ونقلب حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

نقوم بتشكيل العجينة في ماكينة البيتي فور، حسب الأشكال المراد تشكيلها.

نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة.

ندهن الصواني بالسمنة جيداً.

ثم نقوم بتوزيع البيتي فور في الصواني.

وندخلها إلى الفرن حوالي من ثلث إلى نصف ساعة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرج البيتي فور من الفرن، ونتركه جانباً يبرد، ثم نقوم بتزيينه. طريقة تحضير بيتي فور العيد في البيت بالخطوات

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