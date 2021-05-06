على أصوله طريقة عمل الفايش الصعيدي المقرمش اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة

الفايش الصعيدي يُعد من أشهر المقرمشات في مصر، وهو يشبه الخبز ولكن في شكل مقرمشات، وخاصة في الصعيد، ويتميز بأنه لا يتطلب الالتزام الدقيق بالمكونات، ولكن يجب مراعاة الخميرة الخاصة التي يُصنع منها، والتي يسمونها المحلب، ويتكون المحلب من السكر مع الحمص جيد الطحن، ويُترك ليتخمر مع اللبن المغلي، ويمكن عمل الفايش الصعيدي باتباع طريقة تحضير التالية. مقادير عمل الفايش الصعيدي خميرة الحمص.

2 كوب كبير من اللبن العادي.

كوب واحد كبير من السمن المُذاب.

ملعقة مناسبة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

دقيق. طريقة عمل الفايش الصعيدي يوضع اللبن في وعاء مناسب لعمل العجين.

يترك على النار حتى يصل لدرجة الغليان.

يُنقل اللبن إلى برطمان، ويُضاف إليه الحمص جيد الطحن بالسكر.

يُغلق البرطمان بطريقة محكمة ويُلف ويحفظ بمكان دافئ فترة حوالي ثلاثة أيام، للتأكد من تمام اختمار خميرة الحمص.

تبدو خميرة الحمص المكونَة كاللبن الرايب، اضربيها بالمضرب اليدوي حتى تذوب جيدًا ويصبح الخليط شبه مُتجانس.

ضعي على الخميرة كوب ماء درجة حرارته دافئة، وابدأي بإنزال الدقيق تدريجيًا مع استمرار العجن.

ستجدين لديكِ عجينة تبدو طرية، وسائلة تترك لمدة تلات ساعات حتى تكتمل عملية التخمر.

أضيفي اللبن، والسمن الذائب، والخميرة الفورية، واعجني الخليط حتى يتجانس.

ضعي الدقيق مع استمرار العجن ليندمج مع باقي المكونات.

لفي العجين بقطعة من النايلون لتعمل الخميرة ويتضاعف حجم العجين.

شكلي العجين على هيئة أقراص، وضعيه في صينية الفرن المدهونة بالسمن المُذاب.

يمكنك إضافة زبيب إلى أقراص العجين حسب الرغبة.

ادهني الأقراص باللبن أو بالزبدة، واتركيها 15 دقيقة ثم ادخليها إلى الفرن مدة خمس أو عشر دقائق، وإذا لم يحمر من الأعلى يمكنك وضعه تحت الشواية ليحمر.

قطعيها بعد أن تبرد تمامًا ويُفضل أن يتم تقطيعها بعد مرور يوم. مقادير عمل الفايش الصعيديطريقة عمل الفايش الصعيدي الوسوم

الفايش الصعيدي يُعد من أشهر المقرمشات في مصر، وهو يشبه الخبز ولكن في شكل مقرمشات، وخاصة في الصعيد، ويتميز بأنه لا يتطلب الالتزام الدقيق بالمكونات، ولكن يجب مراعاة الخميرة الخاصة التي يُصنع منها، والتي يسمونها المحلب، ويتكون المحلب من السكر مع الحمص جيد الطحن، ويُترك ليتخمر مع اللبن المغلي، ويمكن عمل الفايش الصعيدي باتباع طريقة تحضير التالية. مقادير عمل الفايش الصعيدي خميرة الحمص.

2 كوب كبير من اللبن العادي.

كوب واحد كبير من السمن المُذاب.

ملعقة مناسبة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

دقيق. طريقة عمل الفايش الصعيدي يوضع اللبن في وعاء مناسب لعمل العجين.

يترك على النار حتى يصل لدرجة الغليان.

يُنقل اللبن إلى برطمان، ويُضاف إليه الحمص جيد الطحن بالسكر.

يُغلق البرطمان بطريقة محكمة ويُلف ويحفظ بمكان دافئ فترة حوالي ثلاثة أيام، للتأكد من تمام اختمار خميرة الحمص.

تبدو خميرة الحمص المكونَة كاللبن الرايب، اضربيها بالمضرب اليدوي حتى تذوب جيدًا ويصبح الخليط شبه مُتجانس.

ضعي على الخميرة كوب ماء درجة حرارته دافئة، وابدأي بإنزال الدقيق تدريجيًا مع استمرار العجن.

ستجدين لديكِ عجينة تبدو طرية، وسائلة تترك لمدة تلات ساعات حتى تكتمل عملية التخمر.

أضيفي اللبن، والسمن الذائب، والخميرة الفورية، واعجني الخليط حتى يتجانس.

ضعي الدقيق مع استمرار العجن ليندمج مع باقي المكونات.

لفي العجين بقطعة من النايلون لتعمل الخميرة ويتضاعف حجم العجين.

شكلي العجين على هيئة أقراص، وضعيه في صينية الفرن المدهونة بالسمن المُذاب.

يمكنك إضافة زبيب إلى أقراص العجين حسب الرغبة.

ادهني الأقراص باللبن أو بالزبدة، واتركيها 15 دقيقة ثم ادخليها إلى الفرن مدة خمس أو عشر دقائق، وإذا لم يحمر من الأعلى يمكنك وضعه تحت الشواية ليحمر.

قطعيها بعد أن تبرد تمامًا ويُفضل أن يتم تقطيعها بعد مرور يوم. مقادير عمل الفايش الصعيديطريقة عمل الفايش الصعيدي

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