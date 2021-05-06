كنز رباني هيطول شعرك 10 سم في أسبوع واحد فقط جربي الوصفة واستمري عليها

الشعر الطويل أجمل ما تتمتع به أي فتاة، لكن في الكثير من الأحيان يتعرض شعرنا للتساقط لعدة عوامل سواء كان ذلك بسبب تعرضه للحرارة بشكل قوي أو عدم العناية به بشكل جيد أو أستخدام الكريمات الضارة التي تؤدي الي تساقطه بشكل سريع، فتلجأ الفتيات للبحث عن كنز رباني يقوم بتطويل شعرهم بطريقة أمنة على شعرهم وأيضًا في أسرع وقت.

غالبيه الفتيات تحلم بأن يكون لديها شعر كثيف وطويل فتلجأ الي الحلول الطبية لكن معظمها لا يأتي بنتيجة جيدة ، وبعض الفتيات تقوم بالبحث عن طرق ووصفات طبيعية تقوم بتطويل شعرها وسنعرض لكم أهم تلك الوصفات الطبيعية المستخدمة في تطويل الشعر:

نحتاج في تحضير هذه الوصفة الي ثلاث من أغصان إكليل الجبل بالإضافة الي كوبين من الماء الساخن، نقوم بوضع أغصان إكليل الجبل في الماء الساخن مدة لا تقل عن خمس دقائق، ومن ثم نقوم بترك المزيج حتي يبرد ثم نقوم بتصفيته من الماء، بعد ذلك قومي بأخذ المزيج ووزعيه على شعرك من جذوره حتي الاطراف، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب له بطريقة جيدة، وقومي بغسل شعرك مرة ثانية باستخدام هذا الخليط.

للبيض العديد من الفوائد التي تعود على الجسم بالنفع كما يستخدم أيضًا للمساعدة على نمو الشعر بطريقة مفيدة لأانه يتكون من عناصر طبيعية هامة، في هذه الوصفة سنحتاج الي بيضة ومعلقة من زيت الزيتون وعسل أبيض بمقدار معلقة صغيرة منه، نقوم بفصل البياض عن الصفار من البيضة ونقوم بوضع البياض في وعاء ثم نضع زيت الزيتون عليه مع العسل الأبيض ونخلط المكونات بطريقة جيدة، قومي بوضع هذا الخليط على فروة رأسك بشكل جيد وقومي بتركه مدة نصف ساعة، بعد الإنتهاء قومي بغسل شعرك جيدًا بالشامبو، عليكي فعل هذه الوصفة مرة كل أسبوع لتتمكني من ملاحظة الفرق.