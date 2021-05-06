أسهل طريقة عمل المعمول السعودي بحشوة التمر بقوام دايب دوب خطوة بخطوة

يشتهر عيد الفطر المبارك بصنع بعض أنواع الحلوى الرائعة، وخاصة الكحك وما يشبهه قليلًا مثل المعمول، ولكن يتميز المعمول بأن الناس تصنعه على مدار العام، وإن كثُر صنعه في عيد الفطر، وفي الغالب يكون المعمول محشوًا ببعض الحشوات، أشهرها العجوة التي تعطيه طعمًا مميزًا بالإضافة إلى هشاشته الرائعة التي تشبه كحك العيد، وتوجد الكثير من وصفات تحضير المعمول بالسميد، ويمكن تحضيره بالطريقة التالية لتحصلي على أفضل النتائج.مقادير عمل المعمول بالسميد
جهزي كل المكونات المطلوبة قبل البدء في عمل العجين، ويراعى استخدام نفس الكوب في جميع المقادير حتى تحصلي على القوام الذي تريدينه، والتحضير المعمول بالسميد ستحتاجين:
- دقيق من النوع السميد الناعم بمقدار أربعة أكواب.
- كوبان فقط من الدقيق الأبيض العادي ذو جودة مناسبة ويفضل نخله عند استخدامه لضمان عدم وجود كتل.
- سكر بودر ناعم جدًا يُفضل أن تنخليه أيضًا.
- لبن بودر مقداره نصف كوب فقط.
- كوب واحد من الزبد المذاب ولكن ليس ساخنًا جدًا.
- كوب من السمن المذاب.
- 1 كوب لبن دافئ لا يغلي.
- ملعقة كبيرة فقط من الخميرة الفورية.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- ملعقتين ماء ورد، أو زهر.
- ملعقة كبيرة واحدة من البهارات المخصصة للمعمول.
- معجون تمر، أو عجوة لحشوة المعمول بالسميد.
حاولي اتباع طريقة التحضير التالية بشكل دقيق لتحصلي على النتيجة النهائية المرغوبة:
- اخلطي جميع المقادير الجافة ( السكر البورد، والسيد، والدقيق الأبيض، واللبن البودر) معًا في وعاء مناسب ويُفضل الإبتعاد عن الأواني المعدنية.
- صُبي الزبد والسمن المُذابين بالتدريج، والتقليب الجيد.
- اخلطيهم بأصابع يديك جيدًا، حتى تشعري أن المادة الدهنية قد تخللت بين جميع المكونات الجافة.
- من المهم بعد انتهاء الخلط وضع العجين بالثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم اخرجي العجين وضعي عليها الحليب الدافئ بعد تقليب الخميرة، والبهارات، وماء الورد أو الزهر، وملعقتين الزيت فيه، واعجنيهم جيدًا حتى تشعري أن العجين أصبح مناسبًا لتشكيل.
- قومي بتشكيل العجين في شكل كرات صغيرة مثل الكحك، ولا تنسي حشوه بعجوة التمر أثناء التشكيل.
- يوضع بالفرن الذي تم تسخينه لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة.
- يُقدم باردًا مرشوشًا بسكر بودر.
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يشتهر عيد الفطر المبارك بصنع بعض أنواع الحلوى الرائعة، وخاصة الكحك وما يشبهه قليلًا مثل المعمول، ولكن يتميز المعمول بأن الناس تصنعه على مدار العام، وإن كثُر صنعه في عيد الفطر، وفي الغالب يكون المعمول محشوًا ببعض الحشوات، أشهرها العجوة التي تعطيه طعمًا مميزًا بالإضافة إلى هشاشته الرائعة التي تشبه كحك العيد، وتوجد الكثير من وصفات تحضير المعمول بالسميد، ويمكن تحضيره بالطريقة التالية لتحصلي على أفضل النتائج.مقادير عمل المعمول بالسميد
جهزي كل المكونات المطلوبة قبل البدء في عمل العجين، ويراعى استخدام نفس الكوب في جميع المقادير حتى تحصلي على القوام الذي تريدينه، والتحضير المعمول بالسميد ستحتاجين:
- دقيق من النوع السميد الناعم بمقدار أربعة أكواب.
- كوبان فقط من الدقيق الأبيض العادي ذو جودة مناسبة ويفضل نخله عند استخدامه لضمان عدم وجود كتل.
- سكر بودر ناعم جدًا يُفضل أن تنخليه أيضًا.
- لبن بودر مقداره نصف كوب فقط.
- كوب واحد من الزبد المذاب ولكن ليس ساخنًا جدًا.
- كوب من السمن المذاب.
- 1 كوب لبن دافئ لا يغلي.
- ملعقة كبيرة فقط من الخميرة الفورية.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- ملعقتين ماء ورد، أو زهر.
- ملعقة كبيرة واحدة من البهارات المخصصة للمعمول.
- معجون تمر، أو عجوة لحشوة المعمول بالسميد.
حاولي اتباع طريقة التحضير التالية بشكل دقيق لتحصلي على النتيجة النهائية المرغوبة:
- اخلطي جميع المقادير الجافة ( السكر البورد، والسيد، والدقيق الأبيض، واللبن البودر) معًا في وعاء مناسب ويُفضل الإبتعاد عن الأواني المعدنية.
- صُبي الزبد والسمن المُذابين بالتدريج، والتقليب الجيد.
- اخلطيهم بأصابع يديك جيدًا، حتى تشعري أن المادة الدهنية قد تخللت بين جميع المكونات الجافة.
- من المهم بعد انتهاء الخلط وضع العجين بالثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم اخرجي العجين وضعي عليها الحليب الدافئ بعد تقليب الخميرة، والبهارات، وماء الورد أو الزهر، وملعقتين الزيت فيه، واعجنيهم جيدًا حتى تشعري أن العجين أصبح مناسبًا لتشكيل.
- قومي بتشكيل العجين في شكل كرات صغيرة مثل الكحك، ولا تنسي حشوه بعجوة التمر أثناء التشكيل.
- يوضع بالفرن الذي تم تسخينه لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة.
- يُقدم باردًا مرشوشًا بسكر بودر.
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