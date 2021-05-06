أسهل طريقة عمل المعمول السعودي بحشوة التمر بقوام دايب دوب خطوة بخطوة

يشتهر عيد الفطر المبارك بصنع بعض أنواع الحلوى الرائعة، وخاصة الكحك وما يشبهه قليلًا مثل المعمول، ولكن يتميز المعمول بأن الناس تصنعه على مدار العام، وإن كثُر صنعه في عيد الفطر، وفي الغالب يكون المعمول محشوًا ببعض الحشوات، أشهرها العجوة التي تعطيه طعمًا مميزًا بالإضافة إلى هشاشته الرائعة التي تشبه كحك العيد، وتوجد الكثير من وصفات تحضير المعمول بالسميد، ويمكن تحضيره بالطريقة التالية لتحصلي على أفضل النتائج.

مقادير عمل المعمول بالسميد

جهزي كل المكونات المطلوبة قبل البدء في عمل العجين، ويراعى استخدام نفس الكوب في جميع المقادير حتى تحصلي على القوام الذي تريدينه، والتحضير المعمول بالسميد ستحتاجين:

دقيق من النوع السميد الناعم بمقدار أربعة أكواب.

كوبان فقط من الدقيق الأبيض العادي ذو جودة مناسبة ويفضل نخله عند استخدامه لضمان عدم وجود كتل.

سكر بودر ناعم جدًا يُفضل أن تنخليه أيضًا.

لبن بودر مقداره نصف كوب فقط.

كوب واحد من الزبد المذاب ولكن ليس ساخنًا جدًا.

كوب من السمن المذاب.

1 كوب لبن دافئ لا يغلي.

ملعقة كبيرة فقط من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقتين ماء ورد، أو زهر.

ملعقة كبيرة واحدة من البهارات المخصصة للمعمول.

معجون تمر، أو عجوة لحشوة المعمول بالسميد.

طريقة عمل المعمول بالسميد

حاولي اتباع طريقة التحضير التالية بشكل دقيق لتحصلي على النتيجة النهائية المرغوبة: