أسهل وصفة لتحضير الكنافة المبرومة في المنزل بطريقة مميزة وسهلة

الكنافة المبرومة ، تعد من بين الأطباق الشهية والحلوى الرائعة المعروفة كثيرًا بالعالم، إذ أنها تتسم بنكهتها اللذيذة، ومن الممكن أن يتم تحضيرها بالفستق الحلبي أو بالقشطة، وكلًا منهما له مذاقه الرائع، كما أن الكنافة المبرومة تعتبر من الأطباق المقدمة بالولائم والمناسبات، إذ أن الطلب عليها يكون كثيرًا، وتعتبر من الحلويات الجميلة والشهية المباعة بمتاجر الحلويات على المدى الواسع. ريقة عمل الكنافة المبرومة في هذا المقال.

تبحث الأمهات عن الطريقة المتعلقة بتحضير الكنافة المبرومة، والتي سنتعرف عليها بالسطور الآتية بشيء من التفصيل والاهتمام حتى تتمكن كل أم وفتاة من معرفة إعدادها.

نصف كيلو من الفستق الحلبي المحمص دون ملح “الحشو”.

ملعقتان كبيرتان من السمن الخاص بالحلويات، “الحشو”.

نصف كوب كبير من السكر “الحشو”.

كيلو من عجينة الكنافة.

½ كوب كبير من الفستق الحلبي المجروش ناعم.

كوب كبير من الزيت.

كوب كبير من القطر.

كوب كبير من السمن.