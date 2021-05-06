أسهل وصفة لتحضير الكنافة المبرومة في المنزل بطريقة مميزة وسهلة

الكنافة المبرومة ، تعد من بين الأطباق الشهية والحلوى الرائعة المعروفة كثيرًا بالعالم، إذ أنها تتسم بنكهتها اللذيذة، ومن الممكن أن يتم تحضيرها بالفستق الحلبي أو بالقشطة، وكلًا منهما له مذاقه الرائع، كما أن الكنافة المبرومة تعتبر من الأطباق المقدمة بالولائم والمناسبات، إذ أن الطلب عليها يكون كثيرًا، وتعتبر من الحلويات الجميلة والشهية المباعة بمتاجر الحلويات على المدى الواسع. ريقة عمل الكنافة المبرومة في هذا المقال.الكنافة المبرومة
تبحث الأمهات عن الطريقة المتعلقة بتحضير الكنافة المبرومة، والتي سنتعرف عليها بالسطور الآتية بشيء من التفصيل والاهتمام حتى تتمكن كل أم وفتاة من معرفة إعدادها.مقادير الكنافة المبرومة
- نصف كيلو من الفستق الحلبي المحمص دون ملح “الحشو”.
- ملعقتان كبيرتان من السمن الخاص بالحلويات، “الحشو”.
- نصف كوب كبير من السكر “الحشو”.
- كيلو من عجينة الكنافة.
- ½ كوب كبير من الفستق الحلبي المجروش ناعم.
- كوب كبير من الزيت.
- كوب كبير من القطر.
- كوب كبير من السمن.
- قومي بجرش الفستق الحلبي، ومن قم قومي بإضافة السكر والسمن إليه مع التقليب.
- قومي بفرد الكنافة بوعاء عميق وبعد ذلك يتم فركه بالسمن.
- بعد ذلك قومي بوضع الكنافة التي تم دهنها بالسمن بقطعة نايلون مع وضع حشوة الفستق بطرفها ولف العجينة أسطوانيًا.
- ومن ثم ضعي الكنافة المبرومة بصينية الفرن مع لف كمية الكنافة الباقية بنفس الطريقة إلى أن تقومي بالانتهاء من الكمية.
- يتم مزج الزيت والسمن معًا مع تسخين المزيج وتوزيعه على الكنافة ومن ثم يوضع بالفرن حتى ربع ساعة حتى تتحمر الأطراف.
- يتم تصفية الكنافة من السمن ومن ثم يتم تشربها بالقطر.
- في النهاية قومي بتقطيع الكنافة المبرومة لقطع مستطيلة مع تزيينها بالفستق الحلبي، وهكذا تكون جاهزة للتقديم وهي ساخنة.
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الكنافة المبرومة ، تعد من بين الأطباق الشهية والحلوى الرائعة المعروفة كثيرًا بالعالم، إذ أنها تتسم بنكهتها اللذيذة، ومن الممكن أن يتم تحضيرها بالفستق الحلبي أو بالقشطة، وكلًا منهما له مذاقه الرائع، كما أن الكنافة المبرومة تعتبر من الأطباق المقدمة بالولائم والمناسبات، إذ أن الطلب عليها يكون كثيرًا، وتعتبر من الحلويات الجميلة والشهية المباعة بمتاجر الحلويات على المدى الواسع. ريقة عمل الكنافة المبرومة في هذا المقال.الكنافة المبرومة
تبحث الأمهات عن الطريقة المتعلقة بتحضير الكنافة المبرومة، والتي سنتعرف عليها بالسطور الآتية بشيء من التفصيل والاهتمام حتى تتمكن كل أم وفتاة من معرفة إعدادها.مقادير الكنافة المبرومة
- نصف كيلو من الفستق الحلبي المحمص دون ملح “الحشو”.
- ملعقتان كبيرتان من السمن الخاص بالحلويات، “الحشو”.
- نصف كوب كبير من السكر “الحشو”.
- كيلو من عجينة الكنافة.
- ½ كوب كبير من الفستق الحلبي المجروش ناعم.
- كوب كبير من الزيت.
- كوب كبير من القطر.
- كوب كبير من السمن.
- قومي بجرش الفستق الحلبي، ومن قم قومي بإضافة السكر والسمن إليه مع التقليب.
- قومي بفرد الكنافة بوعاء عميق وبعد ذلك يتم فركه بالسمن.
- بعد ذلك قومي بوضع الكنافة التي تم دهنها بالسمن بقطعة نايلون مع وضع حشوة الفستق بطرفها ولف العجينة أسطوانيًا.
- ومن ثم ضعي الكنافة المبرومة بصينية الفرن مع لف كمية الكنافة الباقية بنفس الطريقة إلى أن تقومي بالانتهاء من الكمية.
- يتم مزج الزيت والسمن معًا مع تسخين المزيج وتوزيعه على الكنافة ومن ثم يوضع بالفرن حتى ربع ساعة حتى تتحمر الأطراف.
- يتم تصفية الكنافة من السمن ومن ثم يتم تشربها بالقطر.
- في النهاية قومي بتقطيع الكنافة المبرومة لقطع مستطيلة مع تزيينها بالفستق الحلبي، وهكذا تكون جاهزة للتقديم وهي ساخنة.
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