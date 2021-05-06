ماهي الكمية الصحيحة لشرب الماء في رمضان، دوت الخليج الكمية التي يحتاجها الجسم تبعا للعمر والوزن والحالة الصحية ودرجة حرارة الطقس، وليس هنالك كمية محددة للشرب في رمضان تحديدًا، الاختلاف يكون فقط في طريقة شرب الماء واعتبارات اخرى مهمة، نتعرف عليها في التالي.

ماهي الكمية الصحيحة لشرب الماء في رمضان

يحتاج البالغين متوسطه لترين من الماء يوميا أو خلال فترة الإفطار ما بين وقت المغرب وحتى آذان وقت الفجر.

تزيد كمية الماء كلما ارتفعت حرارة الطقس أو زاد وزن الجسم أو زاد المجهود.

هنالك بعض الأمراض تحتاج إلى شرب كميات أكثر من الماء مثل مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى الكوليسترول وكذلك مرضى الكلى.

كيفية شرب الماء في رمضان

يجب على الصائم أن يبدأ بشرب الماء لحظة الإفطار بشكل تدريجي وأن تكون درجة برودة الماء معتدلة، حتى لا يؤذي المعدة بالماء المثلج.

يجب شرب كمية الماء المناسبة خلال فترة الإفطار على فترات متقاربة وليس دفعات كبيرة في وقت واحد.

يمكن إعطاء الجسم حاجته من الماء من خلال الخضروات والفواكه أيضًا، مثل الخيار و البطيخ و الشمام و الخضروات الورقية.

شرب الكثير من الماء خلال وجية السحور لن يمنع العطش خلال الصيام، لأن الجسم سوف يتخلص من الماء الزائد خلال ساعات قليلة بعد شربه.

يجب إتباع نظام غذائي يمنع جفاف الجسم ويقي من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

التقليل من شرب الكافيين كونه يدر البول ويزيد من الشعور بالعكش ويسبب الجفاف، وبالتالي يؤثر على كمية الماء المناولة خلال فترة الإفطار، ويصعب عملية الصيام.

التقليل من الأطعمة التي تزيد من الشعور بالعطش خاصة في وجبة السحور وهي مثل الأطعمة السكرية والمملحة والدسمة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.