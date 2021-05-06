تكات عمل البسبوسة بالبندق طعمها مثل طعم بسبوسة المحلات الشرقية

البسبوسة بالبندق من أشهى الحلويات الشرقية يعتمد تحضيرها على السميد بشكل ثابت في الكثير من المناسبات , وتتنوع طرق اعداد وتزيين البسبوسة فنجد لدينا أنواع متعددة منها بجانب البسبوسة بالبندق ما يلي : البسبوسة السادة والبسبوسة بالقشطة والبسبوسة بالشوكولاتة وغيرها.

تكات عمل البسبوسة بالبندق

وأيضًا تختلف من بلد لآخر في طريقة التحضير، فنجد السعودية تفضل اكلها ساخنة عقب طيها فورًا على عكس الحال في مصر تفضل أن تأكل باردة وفي بعض مناطق شبه الجزيرة العربية مثل اليمن والبحرين تقدم البسبوسة بالتمر.

نجد البسبوسة في العديد من المناسبات مثل شهر رمضان نقوم بوضع البسبوسة على الإفطار وأيضًا قبل السحور وغيرها في العديد من المناسبات، كما تقوم معظم الاسر على التهادي بها في الأعياد او المناسبات.

تعد البسبوسة من اشهي الاطباق المصرية وسنعرض لكم الان طريقة تحضيرها.

المقادير:

سميد بمقدار 2 كوب.

سكر بمقدار نصف كوب.

كوب بندق مطحون.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

زبادي بمعدل كوب واحد.

سمن بلدي نصف كوب.

ملعقة بكينج بودر ممتلئة صغيرة.

قشطة طازجة.

بندق على انصاف.

الشربات:

كوبان من السكر.

مقدار كوبان من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقة سمنة كبيرة.

نخلط السميد والسمن ويتم بسها عن طريق أطراف الأصابع. ثم نضع الباكينج بودر والزبادي والسكر والعسل والبندق ونقلب الخليط معا. نحضر صينية مدهونة بالسمنة ونضع الخليط فيها ونقوم بإضافة البندق، ثم ندخلها بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 30 دقيقة. وعند خروجها من الفرن نضيع عليها الشربات فورا، ثم تغطي ونتركها لتبرد تماما ثم نزينها بالقشطة وتصبح جاهزة للتقديم.

لعمل الشربات:

نضع الماء والسكر في وعاء صغير على النار حتى يغلي، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونتركه ليغلي قليلًا، وبعد ذلك نقوم بوضع العسل حسب الرغبة.