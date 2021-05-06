الوصفة الأصلية لتحضير بسكويت السابليه بالخطوات في المنزل

السابليه هي واحدة من طرق إعداد الحلويات التي اشتهرت بشكلٍ كبير في دول الوطن العربي في الفترة الأخيرة بسبب طرق تحضيرها المختلفة، وتعتبر السابليه طريقة من طرق تحضير البسكويت الذي يتم تقديمه في الكثير من المناسبات بنكهات مختلفة، وهو يسمى في الدول العربية البيتي فور، وتبحث دائماً السيدات عن طريقة سهلة لإعداد هذه الوصفة بسهولة ويسر في منزلها والتي سوف نقدمها لكم فى هذا الموضوع.

بسكويت السابليه

يمثل السابليه وصفة لإعداد البسكويت الهش التي تعود أصولها إلى فرنسا ومنها انتشرت إلى كل دول العالم بسبب مظهرها اللذيذ وطريقة إعدادها السهلة والمميزة.

مقادير السابليه

7 كوب من الدقيق.

2 كوب سكر أبيض ناعم.

100 جرام زبدة لينة.

3 بيضات.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من نوع المربى المفضل.

نصف كوب سكر بودر للتزيين.

في وعاء عميق نضع البيكنج بودر ثم نضيف إليه الدقيق والزبدة والبيض ونستمر بالتقليب حتى تتمازج المكونات ويصبح لدينا عجين ناعم.

نضع العجين في وعاء عميق ونتركها جانباً مغطاة حتى ترتاح ويفضل وضعها في الثلاجة.

على سطح مستوى نظيف نضع العجينة فوق كمية من الدقيق ونقوم بفردها بشكل قرص كبير.

نشكل السابليه بشكل دوائر باستخدام فنجان قهوة أو قوالب إعداد السابليه.

قسم الدوائر التي قطعناها إلى جزئين بعدد متساوي الأول نقوم بقطع الدوائر من المنتصف باستخدام سكين حاد ونضعها في صينية فوق ورق الزبدة.

نضع الجزء الثاني في صينية ثم ندخل قطع السابليه إلى الفرن ونتركه حتى تأخذ اللون الذهبى ونخرجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تصبح باردة تماماً.

نقوم برش السكر البودر فوق قطع السابليه المفرغة وفي الدوائر الغير مفرغة نضع كمية من المربى ونضع فوقها دوائر السابليه المفرغة.

نكرر نفس الخطوة حتى ننتهي من كمية قطع السابليه الموجودة لدينا ونقوم بتقديمها بجانب فنجان من القهوة أو كوب من العصير.

طريقة تحضير السابليه