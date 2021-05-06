بالمقادير المظبوطة أنجح طريقة عمل بسكوت النشادر ممكن تعمليه وتدوقيه في حياتك

يعد بسكويت النشادر من افضل انواع البسكويت الذي يمكن تحضيره، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هناك العديد من السيدات اللاتي يودون معرفة كيف يمكنهم تحضيره في المنزل، ولهذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة من خلال موقعنا هذا بكل سهولة، حيث يتسم تحضيره في المنزل بانه يكون أقل تكلفة، ويكون صحي ومضمون لأطفالك خاصة في تلك الفترة. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات: كيلو الا ربع من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كيلو من السكر البودرة.

ثلاث بيضات.

خمسين جرام من النشادر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كيس من بيكنج بودر.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة من السمسم. طريقة تحضير بسكويت النشادر يتم وضع كمية من الزبدة والسكر في وعاء ويتم تقليبه جيدا بالمضرب الكهربي.

و نضيف البيضتين ويتم رجها جيدا ونضيف كمية من الفانيليا وكمية من النشادر والتقليب المستمر حتى نحصل على مزيج جيدا.

ونضيف بعد ذلك كمية من الدقيق والبيكنج باودر الى الخليط السابق ونقوم بتدفئة اللبن ويتم وضعه علي ملعقة صغيرة من النشادر ويتم تقليبهم لكي نحصل علي عجينه لينه بشكل جيد.

ويتم ترك العجينة لمدة ساعة تقريبا ويمكن استخدام ماكينه البسكويت لكي الحصول على أشكال جميلة، ويمكن استخدام العجينة لتشكيل أصابع صغيرة وبعد ذلك نضع أشكال البسكويت في صينية.

نقوم برش الوجه بكمية قليلة من السمسم ومن ثم تدخل الفرن الساخن من درجة حرارة 120 درجة مئوية ثم يتم تركها لمدّة 30 دقيقة للحصول على الرائحة الطيبة ونحصل على اللون الفضي.

ثم نخرج صنيه اشكال البسكوت من الفرن ويتم تركها في مكان بارد بحيث ان تبرد ونقوم بوضع البسكويت في الطبق ونقوم بتزيينه للتقديم ومن ثم تناوله بالف هنا مع كوب من العصير الفريش. طريقة تحضير بسكويت النشادر الوسوم

يعد بسكويت النشادر من افضل انواع البسكويت الذي يمكن تحضيره، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هناك العديد من السيدات اللاتي يودون معرفة كيف يمكنهم تحضيره في المنزل، ولهذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة من خلال موقعنا هذا بكل سهولة، حيث يتسم تحضيره في المنزل بانه يكون أقل تكلفة، ويكون صحي ومضمون لأطفالك خاصة في تلك الفترة. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات: كيلو الا ربع من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كيلو من السكر البودرة.

ثلاث بيضات.

خمسين جرام من النشادر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كيس من بيكنج بودر.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة من السمسم. طريقة تحضير بسكويت النشادر يتم وضع كمية من الزبدة والسكر في وعاء ويتم تقليبه جيدا بالمضرب الكهربي.

و نضيف البيضتين ويتم رجها جيدا ونضيف كمية من الفانيليا وكمية من النشادر والتقليب المستمر حتى نحصل على مزيج جيدا.

ونضيف بعد ذلك كمية من الدقيق والبيكنج باودر الى الخليط السابق ونقوم بتدفئة اللبن ويتم وضعه علي ملعقة صغيرة من النشادر ويتم تقليبهم لكي نحصل علي عجينه لينه بشكل جيد.

ويتم ترك العجينة لمدة ساعة تقريبا ويمكن استخدام ماكينه البسكويت لكي الحصول على أشكال جميلة، ويمكن استخدام العجينة لتشكيل أصابع صغيرة وبعد ذلك نضع أشكال البسكويت في صينية.

نقوم برش الوجه بكمية قليلة من السمسم ومن ثم تدخل الفرن الساخن من درجة حرارة 120 درجة مئوية ثم يتم تركها لمدّة 30 دقيقة للحصول على الرائحة الطيبة ونحصل على اللون الفضي.

ثم نخرج صنيه اشكال البسكوت من الفرن ويتم تركها في مكان بارد بحيث ان تبرد ونقوم بوضع البسكويت في الطبق ونقوم بتزيينه للتقديم ومن ثم تناوله بالف هنا مع كوب من العصير الفريش. طريقة تحضير بسكويت النشادر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمقادير المظبوطة أنجح طريقة عمل بسكوت النشادر ممكن تعمليه وتدوقيه في حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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