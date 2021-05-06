وصفات للعرائس لتبييض الجسم بمكونات طبيعية في المنزل

وصفات للعرائس لتبييض الجسم ، تريد أن تعرفها النساء كلهن، فكل فتاة تحلم بيوم زفافها أن تكون أجمل ما يمكن، وتقوم بالسعي لأن تصير بأروع مظهر، ومن بين الأمور التي تقوم بالمحاولة لأن تفعلها هو أن تجعل لون بشرتها ناصعة البياض، وفيما بعد تلك الوصفات الخاصة بتبييض جسم العرائس، إذ أن هناك جملة من الوصفات تقوم بتبييض الجسم والتي سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل والاهتمام.

فيما يلي كافة الوصفات الخاص لتبييض جسم العرائس، إذ أن من بين هذه الوصفات تكون وصفة عصير الأناناس وحليب جوز الهند، إذ أنهم يقوما بتبييض الجسم بكل سهولة.

التمر

الفازلين

زيت الزيتون

الليمون

الملح

قومي بإحضار ١٠ ملاعق تمر مطحون، مع الفازلين “٢ ملعقة” وزيت اللوز “٢ ملعقة”، وكذلك ٤ ملاعق زيت الزيتون، مع عصير الليمون، وماء ساخن.

ومن ثم عقب أن تقومي بالاستحمام، ادهني المزيج على كل الجسم، وقومي بتركه حتى مرور ٦٠ دقيقة.

بعد ذلك يتم غسله بالماء الدافئ.

جلسرين سائل

كريم جلسوليد

زيت لوز حلو

زيت خروع

نشا

بودرة أطفال

ماء ورد

يتم مزج الجلسرين السائل ومعه كريم جلسوليد بوعاء عميق.

ومن ثم إضافة بودرة الأطفال تدريجيًا على المزيج ونتركه جانبًا.

تجهيز وعاء آخر ومن ثم وضعه بدرجة حرارة هادئة، ووضع ماء الورد والنشا به.

تحريك المزيج إلى أن يصير متجانسًا.

تركه لكي يبرد، وبعد ذلك نقم بمزج زيت الخروع، والفازلين، وزيت اللوز جبدًا.

نمزج جميع المقادير معًا ومن ثم نضعها على الجسد بالليل عقب الاستحمام، مع تكرار تلك الوصفة كل ثلاثة أيام.

عصير الأناناس

حليب جوز الهند