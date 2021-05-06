أتعلمي تحضير عمل أحلى صبغة شعر باللون البني في البيت

معظم النساء يهتمون بحسن المظهر واطلاله مميزة لذلك يستخدمون صبغة شعر باللون البني ويعد هذا من الصبغات المميزة هذا العام، فهذه الصبغة تعطي منظر جميل واطلاله رائعة ولكن لا يشترط لهذه الصبغة لون معين من البشرة فهي تناسب جميع الوان البشرة، ومن المعروف أم درجات اللون البني في الصبغات وغيرها من أكثر الألوان التي يعشقها النساء.

صبغة شعر باللون البني

يمكنك عمل هذه الصبغة في المنزل، وذلك دون الاضطرار إلي للذهاب الصالونات أو إهدار وقت في الانتظار، ودفع مبالغ كبيرة في عمل الصبغة، فنحن من هنا نناشد بكيفية عمل الصبغة بطريقة مميزة والحصول على نتيجة مرضية ورائعة.

طريقة عمل صبغة الشعر من المنزل

لابد من التنويه على بعد عمل الصبغة لابد من استعمال مرطبات للشعر كي تساعد على عدم هيشان أو تلف الشعر، وذلك لان الصبغة تحتوي على بعض المكونات الكيماوية في تركيبها التي تضر بحيوية الشعر.

الأدوات اللازمة لعمل الصبغة

صبغة شعر باللون البني

فرشاة وعاء لعمل وتلوين الشعر.

مناديل مبللة ( ويبس).

غطاء للشعر يكون بلاستيك.

فازلين.

قفازات بلاستيكية.

مرأة محمولة.

قومي بوضع مقدار الصبغة في الوعاء البلاستيك، ثم أضيفي ايه العبوة المائية الموجودة مع الصبغة قومي بخلطهم سويًا.

قومي بوضع الفازلين في فر ة الرأس قبل عمل الصبغة كي تحميها من أي بقع من الصبغة مع الحرص على عدم وضع الصبغة على جلد الوجه أو الرأس.

قومي بتقسيم الشعر الى حصل و ابدئي بفرد الصبغة على الشعر واحرصي ألا يكون مقدار الصبغة كثير حتى تحصلي على نتيجة جذابة في النهاية.

ارتدي القفازات البلاستيكية ي تحمي جلد يدك من الصبغة.

للحصول على نتيجة مرضية اقوئ التعليمات المدونة على العلبة قبل الاستخدام، مع اتباع نفس التعليمات حتى لا تتعرض لأضرار سلبية ولون غير مطابق.

اتركي الصبغة على الشعر نفس الوقت المدون على العبوة، ثم قومي بغسله بالماء وتمتعي بضبغة شعر باللون البني ذو اطلالة مميزة

خطوات صبغ الشعر في المنزل