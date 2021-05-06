أشهى وألذ طريقة لتحضير كرات البسبوسة بالمكسرات مثل المطاعم

إن كرات البسبوسة بالمكسرات تعد نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التي تكون منافسة لأي نوع آخر في المطبخ الشرقي، وذلك نظرًا لتميزها الكبير في طعمها اللذيذ وملمسها الرملي، كما يتم إعدادها بأشكال وأطعمة مختلفة، حيث يوجد البسبوسة السادة وبالشوكولاتة والقشطة، واليوم قررنا أن نسرد موضوع عن طريقة تحضيرها بالمكسرات لضمان تقديم طبق لذيذ في المنزل للأبناء.

تتميز كرات البسبوسة بالمكسرات بسهولة تحضيرها وبمكوناتها البسيطة غير المكلفة، والتي تتواجد في كل منزل، وإليك مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل بسهولة:-

كوبان من السميد.

كوبان من السكر.

كوبان من الحليب السائل.

كوب فقط من المياه.

كوب فقط من الزبدة الطرية، وتكون على درجة حرارة الغرفة.

ملعقة فقط صغيرة فانيليا.