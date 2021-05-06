أشهى وألذ طريقة لتحضير كرات البسبوسة بالمكسرات مثل المطاعم

إن كرات البسبوسة بالمكسرات تعد نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التي تكون منافسة لأي نوع آخر في المطبخ الشرقي، وذلك نظرًا لتميزها الكبير في طعمها اللذيذ وملمسها الرملي، كما يتم إعدادها بأشكال وأطعمة مختلفة، حيث يوجد البسبوسة السادة وبالشوكولاتة والقشطة، واليوم قررنا أن نسرد موضوع عن طريقة تحضيرها بالمكسرات لضمان تقديم طبق لذيذ في المنزل للأبناء.كرات البسبوسة بالمكسرات
تتميز كرات البسبوسة بالمكسرات بسهولة تحضيرها وبمكوناتها البسيطة غير المكلفة، والتي تتواجد في كل منزل، وإليك مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل بسهولة:-مكونات كرات البسبوسة بالمكسرات
- كوبان من السميد.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الحليب السائل.
- كوب فقط من المياه.
- كوب فقط من الزبدة الطرية، وتكون على درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة فقط صغيرة فانيليا.
- وضع كمية الزبدة التي تم تقديرها في المكونات في إناء مع تهدئة النار، وذلك حتى ذوبانها.
- وضع كمية السميد على الزبدة ثم تقليبها بشكل جيد ومستمر، وذلك حتى يكون لونها ذهبي.
- إضافة السكر إلى المكونات السابقة مع تقليبها بشكل جيد، بعد ذلك يتم إضافة كمية المياه مع استمرار التقليب، ويفضل عدم التوقف.
- يتم خلط الفانيليا والحليب بصورة جيدة، وبعد ذلك يتم إضافتها إلى السميد، واستمرار التقليب، وذلك حتى تكون العجينة طرية.
- يتم ترك عجينة البسبوسة جانبًا، وذلك حتى التيقن من أنها قد بردت.
- أخذ جزء من عجينة البسبوسة، ثم يتم تشكيلها على شكل كور وخرمها في المنتصف، بعد ذلك وضع جزء من الحشو، وإغلاقها.
- تغليف الكورة بواسطة قطع الكنافة المحمصة أو المفتتة أو جوز الهند المبشور.
- يمكنك تكرار تلك الطريقة حتى انتهاء مقدار العجين، وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة لمدة حتى تبرد، وتكون هكذا جاهزة للتقديم.
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إن كرات البسبوسة بالمكسرات تعد نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التي تكون منافسة لأي نوع آخر في المطبخ الشرقي، وذلك نظرًا لتميزها الكبير في طعمها اللذيذ وملمسها الرملي، كما يتم إعدادها بأشكال وأطعمة مختلفة، حيث يوجد البسبوسة السادة وبالشوكولاتة والقشطة، واليوم قررنا أن نسرد موضوع عن طريقة تحضيرها بالمكسرات لضمان تقديم طبق لذيذ في المنزل للأبناء.كرات البسبوسة بالمكسرات
تتميز كرات البسبوسة بالمكسرات بسهولة تحضيرها وبمكوناتها البسيطة غير المكلفة، والتي تتواجد في كل منزل، وإليك مكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل بسهولة:-مكونات كرات البسبوسة بالمكسرات
- كوبان من السميد.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الحليب السائل.
- كوب فقط من المياه.
- كوب فقط من الزبدة الطرية، وتكون على درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة فقط صغيرة فانيليا.
- وضع كمية الزبدة التي تم تقديرها في المكونات في إناء مع تهدئة النار، وذلك حتى ذوبانها.
- وضع كمية السميد على الزبدة ثم تقليبها بشكل جيد ومستمر، وذلك حتى يكون لونها ذهبي.
- إضافة السكر إلى المكونات السابقة مع تقليبها بشكل جيد، بعد ذلك يتم إضافة كمية المياه مع استمرار التقليب، ويفضل عدم التوقف.
- يتم خلط الفانيليا والحليب بصورة جيدة، وبعد ذلك يتم إضافتها إلى السميد، واستمرار التقليب، وذلك حتى تكون العجينة طرية.
- يتم ترك عجينة البسبوسة جانبًا، وذلك حتى التيقن من أنها قد بردت.
- أخذ جزء من عجينة البسبوسة، ثم يتم تشكيلها على شكل كور وخرمها في المنتصف، بعد ذلك وضع جزء من الحشو، وإغلاقها.
- تغليف الكورة بواسطة قطع الكنافة المحمصة أو المفتتة أو جوز الهند المبشور.
- يمكنك تكرار تلك الطريقة حتى انتهاء مقدار العجين، وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة لمدة حتى تبرد، وتكون هكذا جاهزة للتقديم.
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