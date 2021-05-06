أقوي مكون معجزة لتبييض الوجه والرقبة بياض الثلج ومن أول أستعمال

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود بقع سوداء في الوجه والرقبة، مما يسبب لهم الكثير من القلق والتوتر لهذا نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيحها بشكل سريع وفي أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف، حيث تتسم بمكوناتها الطبيعية التي يوجد غالبها في كافة المنازل، ولا تحتاج إلى بذل جهد خلال تحضيرها. خلطة البيض والعسل خلطة البيض والعسل المكونات ثلاث ثمرات من البيض.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت جوز. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء عميق، ومن ثم نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا.

نحرص على التقليب الجيد إلى حين تماسك المكونات ويصبح قوامه ثقيل.

نترك الخليط بعد ذلك جانبًا، ومن ثم نقوم بغسل الوجه والرقبة جيدا بالماء الفاتر، والصابون، ومن ثم تنشيفها.

نقوم بعد ذلك بتطبيق الخليط علي الوجه والرقبة، ومن ثم نقوم بتركه عليه لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة.

نقوم بعد مرور ذلك الوقت بغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومن ثم وضع مرطب او زيت او كريم جونسون.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع. خلطة الكركم والعسل خلطة الكركم والعسل المكونات ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا جيدًا في وعاء وتقليبهم جيدًا.

نقوم بتطبيق ذلك الخليط على الوجه والرقبة بعد غسلها بالماء الفاتر.

بعد مرور خمس عشر دقيقة نقوم بغسل الوجه والرقبة بالماء البارد.

نقوم بعد ذلك بتنظيف ووضع مرطب أو كريم جونسون.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود بقع سوداء في الوجه والرقبة، مما يسبب لهم الكثير من القلق والتوتر لهذا نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيحها بشكل سريع وفي أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف، حيث تتسم بمكوناتها الطبيعية التي يوجد غالبها في كافة المنازل، ولا تحتاج إلى بذل جهد خلال تحضيرها. خلطة البيض والعسل خلطة البيض والعسل المكونات ثلاث ثمرات من البيض.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت جوز. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء عميق، ومن ثم نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا.

نحرص على التقليب الجيد إلى حين تماسك المكونات ويصبح قوامه ثقيل.

نترك الخليط بعد ذلك جانبًا، ومن ثم نقوم بغسل الوجه والرقبة جيدا بالماء الفاتر، والصابون، ومن ثم تنشيفها.

نقوم بعد ذلك بتطبيق الخليط علي الوجه والرقبة، ومن ثم نقوم بتركه عليه لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة.

نقوم بعد مرور ذلك الوقت بغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومن ثم وضع مرطب او زيت او كريم جونسون.

تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع. خلطة الكركم والعسل خلطة الكركم والعسل المكونات ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا جيدًا في وعاء وتقليبهم جيدًا.

نقوم بتطبيق ذلك الخليط على الوجه والرقبة بعد غسلها بالماء الفاتر.

بعد مرور خمس عشر دقيقة نقوم بغسل الوجه والرقبة بالماء البارد.

نقوم بعد ذلك بتنظيف ووضع مرطب أو كريم جونسون.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي مكون معجزة لتبييض الوجه والرقبة بياض الثلج ومن أول أستعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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