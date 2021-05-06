طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بطعم حكاية هيشرفك في أي عزومة

يعد طاجن اللحمة بالبصل من الطواجن المحببة جدا لدى الشعب المصري، يمكن لربة المنزل إعدادها بكل سهولة، اللحوم من الأكلات المحببة عموما للإنسان لأنها تزيد الجسم بالبروتينات والفوائد، التي يحتاج إليها الإنسان وخاصة في فترة الصيام والحر، ويتم إعداد الأرز الأبيض بجانب الطاجن فهما يشكلان ثنائي لذيذ. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل المكونات : كيلو لحمة ناعمة ويفضل تكون موزة.

٢ ثمره بصل كبيره مقطعه جوانج.

معلقه صغيره ثوم مفروم.

٢ حبة طماطم مبشورة.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة من السكر.

قرن فلفل.

قرن فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

مرقة لحم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحمة.

معلقه صغيره حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة كبابة صيني.

بشرة جوزة الطيب.

مكعب مرق دجاج. طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل نقوم بسلق اللحمة كما هو معتاد سلقها.

على النار نقوم بوضع الطاجن حتى يسخن جيدا نقوم بإضافة السمن وبعد ذلك نقوم بوضع اللحمة وتشويحها جيدا نقوم بوضع البصل وتقليبه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

يتم وضع ملعقة الثوم وتشويحها مع البصل حتى نشم رائحتها.

نقوم بوضع البهارات والملح والفلفل الأسود وقرن الفلفل الصحيح وملعقة الحبهان المطحون وملعقه الكبابة الصيني وبشره جوز الطيب ومكعب مرق الدجاج ويتم تشويح كل ذلك مع اللحم والبصل حتى تظهر الرائحة.

بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المبشورة والصلصة ومعهم ملعقة السكر وقرن الفلفل الرومي المقطع مكعبات.

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يختلطو ثم تغطي وتترك حتى تتسبك جيدا.

ثم يضاف بعد التسبيك حوالي من كوب إلى كوب ونصف مرقة لحم وتترك لتتشرب التسبيكة كلها باللحم مع تقطيع اللحم قطع صغيرة.

بعد أن تتسبك جيداً يتم ضبط التوابل والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ويدخل الطاجن فرن سابقة التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون.

بعد أن يستوي الطاجن يخرج من الفرن ويترك ليهدا جانباً ويقدم مع الأرز الأبيض وبألف هنا. طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل الوسوم

يعد طاجن اللحمة بالبصل من الطواجن المحببة جدا لدى الشعب المصري، يمكن لربة المنزل إعدادها بكل سهولة، اللحوم من الأكلات المحببة عموما للإنسان لأنها تزيد الجسم بالبروتينات والفوائد، التي يحتاج إليها الإنسان وخاصة في فترة الصيام والحر، ويتم إعداد الأرز الأبيض بجانب الطاجن فهما يشكلان ثنائي لذيذ. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل المكونات : كيلو لحمة ناعمة ويفضل تكون موزة.

٢ ثمره بصل كبيره مقطعه جوانج.

معلقه صغيره ثوم مفروم.

٢ حبة طماطم مبشورة.

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة من السكر.

قرن فلفل.

قرن فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

مرقة لحم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحمة.

معلقه صغيره حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة كبابة صيني.

بشرة جوزة الطيب.

مكعب مرق دجاج. طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل نقوم بسلق اللحمة كما هو معتاد سلقها.

على النار نقوم بوضع الطاجن حتى يسخن جيدا نقوم بإضافة السمن وبعد ذلك نقوم بوضع اللحمة وتشويحها جيدا نقوم بوضع البصل وتقليبه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

يتم وضع ملعقة الثوم وتشويحها مع البصل حتى نشم رائحتها.

نقوم بوضع البهارات والملح والفلفل الأسود وقرن الفلفل الصحيح وملعقة الحبهان المطحون وملعقه الكبابة الصيني وبشره جوز الطيب ومكعب مرق الدجاج ويتم تشويح كل ذلك مع اللحم والبصل حتى تظهر الرائحة.

بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المبشورة والصلصة ومعهم ملعقة السكر وقرن الفلفل الرومي المقطع مكعبات.

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يختلطو ثم تغطي وتترك حتى تتسبك جيدا.

ثم يضاف بعد التسبيك حوالي من كوب إلى كوب ونصف مرقة لحم وتترك لتتشرب التسبيكة كلها باللحم مع تقطيع اللحم قطع صغيرة.

بعد أن تتسبك جيداً يتم ضبط التوابل والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ويدخل الطاجن فرن سابقة التسخين على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون.

بعد أن يستوي الطاجن يخرج من الفرن ويترك ليهدا جانباً ويقدم مع الأرز الأبيض وبألف هنا. طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بطعم حكاية هيشرفك في أي عزومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.