بمقادير ناجحة طريقة عمل الغريبة الناعمة دايبة دوب في الفم مش هتشتريها من بره

اقترب عيد الفطر المبارك، وانتشرت روائح الكحك، والبسكوت، والغريبة، وغيرها من الحلوى التي اعتاد الناس على تحضيرها أو شراءها في هذه المناسبة السعيدة، ويوجد بعض الناس يفضلون عمل التجمعات العائلية التي تتسم بالدفء، والفرحة لصنع هذه الحلوى اللذيذة، ومن المعلوم أن الغُريبة تشتهر بهشاشة قوامها، ونعومتها، وطعمها الرائع، وفي السطور التالية إليك طريقة عملها بسهولة، وجودة مثل أجود أنواعها في المحلات.

مقادير الغريبة الناعمة

لتحضير أي وصفة بطريقة سهلة، يُفضل أن تُحضِّري جميع المكونات بجانبك لتعثري عليها بسرعة، وتتجنبي التوتر، والبحث عن مكون ما، والمكونات المطلوبة لصنع واحد كيلو جرام هي:

1 كيلو دقيق ذو جودة مناسبة، لصنع للحلويات.

نصف كيلو من السمن ويراعى اختيار سمن نوعه جيد.

ربع كيلو من السكر وينبغي أن يكون بودرة حتى تحصلي على القوام المناسب للغريبة وتضمني نعومتها، وفي حالة طحنه بالمنزل يجب نخله للتأكد من نعومته جدًا.

رشة ڤانيلا، أو نصف ملعقة صغيرة ڤانيلا سائلة.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

بعد تجهيز المكونات ننتقل إلى التحضير، ومن الضروري اتباع الخطوات بدقة للوصول إلى النتيجة الأفضل: