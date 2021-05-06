بمقادير ناجحة طريقة عمل الغريبة الناعمة دايبة دوب في الفم مش هتشتريها من بره

اقترب عيد الفطر المبارك، وانتشرت روائح الكحك، والبسكوت، والغريبة، وغيرها من الحلوى التي اعتاد الناس على تحضيرها أو شراءها في هذه المناسبة السعيدة، ويوجد بعض الناس يفضلون عمل التجمعات العائلية التي تتسم بالدفء، والفرحة لصنع هذه الحلوى اللذيذة، ومن المعلوم أن الغُريبة تشتهر بهشاشة قوامها، ونعومتها، وطعمها الرائع، وفي السطور التالية إليك طريقة عملها بسهولة، وجودة مثل أجود أنواعها في المحلات.مقادير الغريبة الناعمة
لتحضير أي وصفة بطريقة سهلة، يُفضل أن تُحضِّري جميع المكونات بجانبك لتعثري عليها بسرعة، وتتجنبي التوتر، والبحث عن مكون ما، والمكونات المطلوبة لصنع واحد كيلو جرام هي:
- 1 كيلو دقيق ذو جودة مناسبة، لصنع للحلويات.
- نصف كيلو من السمن ويراعى اختيار سمن نوعه جيد.
- ربع كيلو من السكر وينبغي أن يكون بودرة حتى تحصلي على القوام المناسب للغريبة وتضمني نعومتها، وفي حالة طحنه بالمنزل يجب نخله للتأكد من نعومته جدًا.
- رشة ڤانيلا، أو نصف ملعقة صغيرة ڤانيلا سائلة.
بعد تجهيز المكونات ننتقل إلى التحضير، ومن الضروري اتباع الخطوات بدقة للوصول إلى النتيجة الأفضل:
- ضعي السكر البودرة الناعم مع كمية السمن، واخليهم تمامًا حتى تجدي لونهم قد تغير ويكون القوام ناعم جدًا.
- اخلطي الڤانيلا مع الدقيق، وبعد ذلك أبدأي بوضع الدقيق بالتدريج، مع مراعاة التقليب المستمر حتى لا تحدث أي تكتلات بالعجين.
- عندما تصبح العجينة متماسكة، ولا توجد بها تشققات، وكان بإمكانك جمعها كتلة واحدة، يمكنك إيقاف العجن.
- نترك العجين يرتاح بالثلاجة لمدة ساعة، أو ساعتين، ثم ننتقل إلى خطوة التشكيل.
- خذي قطعة صغيرة من العجين حسب الحجم المفضل لديكِ، وقومي بصنع كرة منها ثم ضعي في المنتصف نوع المكسرات أو التزيين الذي تفضلينه.
- عند الانتهاء من التشكيل اخبزيها في الفرن على درجة تُقارب ال 150 درجة مئوية، وذلك لفترة عشر دقائق أو 12 دقيقة.
- انتبهي عند التسخين فلا يجب أن يكون الفرن شديد السخونة حتى لا تصبح الغُريبة صلبة، ومن المهم أن تعرفي أن الغُريبة تظل بيضاء اللون ولا تحصل على لون.
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اقترب عيد الفطر المبارك، وانتشرت روائح الكحك، والبسكوت، والغريبة، وغيرها من الحلوى التي اعتاد الناس على تحضيرها أو شراءها في هذه المناسبة السعيدة، ويوجد بعض الناس يفضلون عمل التجمعات العائلية التي تتسم بالدفء، والفرحة لصنع هذه الحلوى اللذيذة، ومن المعلوم أن الغُريبة تشتهر بهشاشة قوامها، ونعومتها، وطعمها الرائع، وفي السطور التالية إليك طريقة عملها بسهولة، وجودة مثل أجود أنواعها في المحلات.مقادير الغريبة الناعمة
لتحضير أي وصفة بطريقة سهلة، يُفضل أن تُحضِّري جميع المكونات بجانبك لتعثري عليها بسرعة، وتتجنبي التوتر، والبحث عن مكون ما، والمكونات المطلوبة لصنع واحد كيلو جرام هي:
- 1 كيلو دقيق ذو جودة مناسبة، لصنع للحلويات.
- نصف كيلو من السمن ويراعى اختيار سمن نوعه جيد.
- ربع كيلو من السكر وينبغي أن يكون بودرة حتى تحصلي على القوام المناسب للغريبة وتضمني نعومتها، وفي حالة طحنه بالمنزل يجب نخله للتأكد من نعومته جدًا.
- رشة ڤانيلا، أو نصف ملعقة صغيرة ڤانيلا سائلة.
بعد تجهيز المكونات ننتقل إلى التحضير، ومن الضروري اتباع الخطوات بدقة للوصول إلى النتيجة الأفضل:
- ضعي السكر البودرة الناعم مع كمية السمن، واخليهم تمامًا حتى تجدي لونهم قد تغير ويكون القوام ناعم جدًا.
- اخلطي الڤانيلا مع الدقيق، وبعد ذلك أبدأي بوضع الدقيق بالتدريج، مع مراعاة التقليب المستمر حتى لا تحدث أي تكتلات بالعجين.
- عندما تصبح العجينة متماسكة، ولا توجد بها تشققات، وكان بإمكانك جمعها كتلة واحدة، يمكنك إيقاف العجن.
- نترك العجين يرتاح بالثلاجة لمدة ساعة، أو ساعتين، ثم ننتقل إلى خطوة التشكيل.
- خذي قطعة صغيرة من العجين حسب الحجم المفضل لديكِ، وقومي بصنع كرة منها ثم ضعي في المنتصف نوع المكسرات أو التزيين الذي تفضلينه.
- عند الانتهاء من التشكيل اخبزيها في الفرن على درجة تُقارب ال 150 درجة مئوية، وذلك لفترة عشر دقائق أو 12 دقيقة.
- انتبهي عند التسخين فلا يجب أن يكون الفرن شديد السخونة حتى لا تصبح الغُريبة صلبة، ومن المهم أن تعرفي أن الغُريبة تظل بيضاء اللون ولا تحصل على لون.
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