أسرار عمل طاجن الفول بالبيض ذو الطعم الشهي في المنزل

من منا لا يحب تناول طاجن الفول بالبيض فهذه الوجبة من الوجبات الخفيفة وأيضًا المغذية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وذلك لان البيض مصدر للكالسيوم والفول غني بالبروتين اللذان يمدان الجسم بالطاقة، لذا لابد من تعود أولادنا على تناول هذه الوجبة المتكاملة العناصر الغذائية.طاجن الفول بالبيض
هذه الوجبة سهلة ومكوناتها بسيطة ويمكن تحضيرها في دقائق معدودة ونقوم بعرض كل الأنواع عن طاجن الفول بالبيض وكيفية تحضيره وماهي أهم مكوناته.
مقادير طاجن الفول بالبيض
- كوب من الفول المدمس
- بيضتان.
- بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة.
- فصان من الثوم المفروم.
- فلفل أخضر حار مقطع شرائح.
- ثمرة من الطماطم مقطعة شرائح.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- نصف ملعقة كمون مطحون.
- رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقة من البقدونس الأخضر مفروم.
يوجد بعض الخطوات التي تعطي نتيجة إيجابية، لذا لابد من اتابعها وتتمثل في الآتي:
- هرس الفول بالشوكة وتصبح مهروس قليلًا ويضع في طبق.
- في طبق عميق نضع فيه مقدار زيت زيتون حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل وعليه رشة ملح كي يذبل سريعًا.
- نضع الثوم بعد ذلك ونقلب حتى يأخذان البصل والثوم لون ذهبي فاتح، وبعد ذلك نضع الفول ونقلب.
- نضيف الصلصة والفلفل الحار والبهارات جميعًا مع استمرار التقليب.
- ننزع هذا الخليط من على النار، ثم نقوم بإضافة قطع الطماطم وعصير الليمون والبقدونس
- نضع خليط الفول في طاجن ثم نقوم بعمل بقعة وسط الفول ونقوم بإضافة البيضة، َلابد من مراعاة ان تكون شكل العين في وسط الطاجن.
- نقوم بتسخين الفرن ووضع الطاجن داخل الفرن لمدة عشر دقائق وذلك حتى يستوي البيض.
- وأخيراً نقوم بتزين الطاجن بالطماطم والبقدونس المفروم وملعقة كمان من زيت الزيتون
- يقدم ساخن كما هو بالطاجن أو وضعه في طبق التقديم كما تشائين، ومعه الخبر الطازج ويفضل لو يكون عيش بلدي، وبذلك نكون عرضنا كل المعلومات والتفاصيل عن طاجن الفول بالبيض
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من منا لا يحب تناول طاجن الفول بالبيض فهذه الوجبة من الوجبات الخفيفة وأيضًا المغذية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وذلك لان البيض مصدر للكالسيوم والفول غني بالبروتين اللذان يمدان الجسم بالطاقة، لذا لابد من تعود أولادنا على تناول هذه الوجبة المتكاملة العناصر الغذائية.طاجن الفول بالبيض
هذه الوجبة سهلة ومكوناتها بسيطة ويمكن تحضيرها في دقائق معدودة ونقوم بعرض كل الأنواع عن طاجن الفول بالبيض وكيفية تحضيره وماهي أهم مكوناته.
مقادير طاجن الفول بالبيض
- كوب من الفول المدمس
- بيضتان.
- بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة.
- فصان من الثوم المفروم.
- فلفل أخضر حار مقطع شرائح.
- ثمرة من الطماطم مقطعة شرائح.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- نصف ملعقة كمون مطحون.
- رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقة من البقدونس الأخضر مفروم.
يوجد بعض الخطوات التي تعطي نتيجة إيجابية، لذا لابد من اتابعها وتتمثل في الآتي:
- هرس الفول بالشوكة وتصبح مهروس قليلًا ويضع في طبق.
- في طبق عميق نضع فيه مقدار زيت زيتون حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل وعليه رشة ملح كي يذبل سريعًا.
- نضع الثوم بعد ذلك ونقلب حتى يأخذان البصل والثوم لون ذهبي فاتح، وبعد ذلك نضع الفول ونقلب.
- نضيف الصلصة والفلفل الحار والبهارات جميعًا مع استمرار التقليب.
- ننزع هذا الخليط من على النار، ثم نقوم بإضافة قطع الطماطم وعصير الليمون والبقدونس
- نضع خليط الفول في طاجن ثم نقوم بعمل بقعة وسط الفول ونقوم بإضافة البيضة، َلابد من مراعاة ان تكون شكل العين في وسط الطاجن.
- نقوم بتسخين الفرن ووضع الطاجن داخل الفرن لمدة عشر دقائق وذلك حتى يستوي البيض.
- وأخيراً نقوم بتزين الطاجن بالطماطم والبقدونس المفروم وملعقة كمان من زيت الزيتون
- يقدم ساخن كما هو بالطاجن أو وضعه في طبق التقديم كما تشائين، ومعه الخبر الطازج ويفضل لو يكون عيش بلدي، وبذلك نكون عرضنا كل المعلومات والتفاصيل عن طاجن الفول بالبيض
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