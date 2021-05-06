أسرار عمل طاجن الفول بالبيض ذو الطعم الشهي في المنزل

من منا لا يحب تناول طاجن الفول بالبيض فهذه الوجبة من الوجبات الخفيفة وأيضًا المغذية التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة، وذلك لان البيض مصدر للكالسيوم والفول غني بالبروتين اللذان يمدان الجسم بالطاقة، لذا لابد من تعود أولادنا على تناول هذه الوجبة المتكاملة العناصر الغذائية.

طاجن الفول بالبيض

هذه الوجبة سهلة ومكوناتها بسيطة ويمكن تحضيرها في دقائق معدودة ونقوم بعرض كل الأنواع عن طاجن الفول بالبيض وكيفية تحضيره وماهي أهم مكوناته.

مقادير طاجن الفول بالبيض

كوب من الفول المدمس

بيضتان.

بصلة متوسطة مقطعة قطع صغيرة.

فصان من الثوم المفروم.

فلفل أخضر حار مقطع شرائح.

ثمرة من الطماطم مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة كمون مطحون.

رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من البقدونس الأخضر مفروم.

طريقة تحضير طاجن الفول بالبيض

يوجد بعض الخطوات التي تعطي نتيجة إيجابية، لذا لابد من اتابعها وتتمثل في الآتي: