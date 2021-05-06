أسرار تحضير حلقات البصل الذهبية المقرمشة في البيت

حلقات البصل تعتبر من أحلى الأنواع الخاصة بالمقبلات وهي نوع رائع من المازات المتواجدة بمائدة الطعام، إذ أنها طعم محوري ورئيسي، حتى يستمتع الكل بنكهاتها الجميلة، كذلك فالبصل يكون متميز بطعمه الجميل والمميز، وهو من بين المقبلات الفاتحة للشهية كما قلنا، ويتم ضيافة الأصدقاء بتلك الحلقات، وبالسطور المقبلة تكون الطريقة الخاصة بتحضير حلقات البصل بالتفصيل، لكي تستطيعون تحضيره بالطريقة الصحيحة.حلقات البصل
نحن نعرف جيدًا أن البصل يشتمل على نكهة جميلة ويتم استخدامه مثل فاتح للشهية بجانب الأطباق المحورية معه كالدجاج والأسماك المشوية، كذلك فتلك الحلقات تُقدم بالمطاعم الكبرى بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة.مقادير حلقات البصل
- بصل “عدد ثلاثة”
- دقيق أبيض “كوب”
- ثلاث بيضات.
- نشا “٢ ملعقة كبيرة”
- ملح “½ ملعقة”
- بقسماط بودر “كوب”
- فلفل أسود “ملعقة صغيرة”
- بابريكا “ملعقة صغيرة”
- لبن بارد “كوب”
- أولًا يتم تقشير البصل مع تقطيعه لشرائح دائرية.
- بعد ذلك يتم فصل كل حلقات البصل عن بعضها البعض.
- ومن ثم يوضع الملح والدقيق والنشا والفلفل الأسود والبابريكا بوعاء مع التقليب.
- خلط كلًا من الملح والبيض.
- ومن ثم يوضع البقسماط بوعاء مسطح.
- وضع حلقات البصل بإناء آخر.
- قومي بتوزيع الحليب البارد على البصل.
- أخذ كل حلقات البصل ومن ثم وضعها بخليط الدقيق والبهارات، لكي يتم تغليف كافة الحلقات بالدقيق.
- القيام بوضع الحلقات بالبيض، وبعد ذلك يتم وضعها بالبقسماط إلى أن يتغلف به.
- بعد ذلك توضع الحلقات في ورق التغليف.
- وضع الحلقات بالثلاجة إلى أن يتم مرور ساعة ونصف.
- وضع زيت بوعاء على النار مع تسخينه لكي يتم وضع الحلقات به، ويتم تحميره بكل الجهات.
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حلقات البصل تعتبر من أحلى الأنواع الخاصة بالمقبلات وهي نوع رائع من المازات المتواجدة بمائدة الطعام، إذ أنها طعم محوري ورئيسي، حتى يستمتع الكل بنكهاتها الجميلة، كذلك فالبصل يكون متميز بطعمه الجميل والمميز، وهو من بين المقبلات الفاتحة للشهية كما قلنا، ويتم ضيافة الأصدقاء بتلك الحلقات، وبالسطور المقبلة تكون الطريقة الخاصة بتحضير حلقات البصل بالتفصيل، لكي تستطيعون تحضيره بالطريقة الصحيحة.حلقات البصل
نحن نعرف جيدًا أن البصل يشتمل على نكهة جميلة ويتم استخدامه مثل فاتح للشهية بجانب الأطباق المحورية معه كالدجاج والأسماك المشوية، كذلك فتلك الحلقات تُقدم بالمطاعم الكبرى بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة.مقادير حلقات البصل
- بصل “عدد ثلاثة”
- دقيق أبيض “كوب”
- ثلاث بيضات.
- نشا “٢ ملعقة كبيرة”
- ملح “½ ملعقة”
- بقسماط بودر “كوب”
- فلفل أسود “ملعقة صغيرة”
- بابريكا “ملعقة صغيرة”
- لبن بارد “كوب”
- أولًا يتم تقشير البصل مع تقطيعه لشرائح دائرية.
- بعد ذلك يتم فصل كل حلقات البصل عن بعضها البعض.
- ومن ثم يوضع الملح والدقيق والنشا والفلفل الأسود والبابريكا بوعاء مع التقليب.
- خلط كلًا من الملح والبيض.
- ومن ثم يوضع البقسماط بوعاء مسطح.
- وضع حلقات البصل بإناء آخر.
- قومي بتوزيع الحليب البارد على البصل.
- أخذ كل حلقات البصل ومن ثم وضعها بخليط الدقيق والبهارات، لكي يتم تغليف كافة الحلقات بالدقيق.
- القيام بوضع الحلقات بالبيض، وبعد ذلك يتم وضعها بالبقسماط إلى أن يتغلف به.
- بعد ذلك توضع الحلقات في ورق التغليف.
- وضع الحلقات بالثلاجة إلى أن يتم مرور ساعة ونصف.
- وضع زيت بوعاء على النار مع تسخينه لكي يتم وضع الحلقات به، ويتم تحميره بكل الجهات.
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