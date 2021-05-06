أسرار تحضير حلقات البصل الذهبية المقرمشة في البيت

حلقات البصل تعتبر من أحلى الأنواع الخاصة بالمقبلات وهي نوع رائع من المازات المتواجدة بمائدة الطعام، إذ أنها طعم محوري ورئيسي، حتى يستمتع الكل بنكهاتها الجميلة، كذلك فالبصل يكون متميز بطعمه الجميل والمميز، وهو من بين المقبلات الفاتحة للشهية كما قلنا، ويتم ضيافة الأصدقاء بتلك الحلقات، وبالسطور المقبلة تكون الطريقة الخاصة بتحضير حلقات البصل بالتفصيل، لكي تستطيعون تحضيره بالطريقة الصحيحة.

نحن نعرف جيدًا أن البصل يشتمل على نكهة جميلة ويتم استخدامه مثل فاتح للشهية بجانب الأطباق المحورية معه كالدجاج والأسماك المشوية، كذلك فتلك الحلقات تُقدم بالمطاعم الكبرى بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة.

بصل “عدد ثلاثة”

دقيق أبيض “كوب”

ثلاث بيضات.

نشا “٢ ملعقة كبيرة”

ملح “½ ملعقة”

بقسماط بودر “كوب”

فلفل أسود “ملعقة صغيرة”

بابريكا “ملعقة صغيرة”

لبن بارد “كوب”