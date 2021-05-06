اسرار كحك العيد الناعم الفاخر بالطريقة الاصلية الرائعة مثل الجاهز واكبر محلات الحلويات

كحك العيد الناعم الفاخر بالطريقة الاصلية ، كحك العيد الناعم هو الأكثر بحثاً في هذه الآونة لأن الكثير من السيدات تقوم بعمل تجهيزات العيد الذي من ضمنها تحضير الكحك الناعم حتى يتم تقديمة في أول أيام عيد الفطر المبارك لكل من يقوم بزيارتها لتهنئة العيد، وسوف نستعرض لكم عمل الكحك الناعم على طريقة فاطمة أبو حاتي. كحك العيد الناعم الفاخر بالطريقة الاصلية نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد الناعم بطريقة فاطمة أبو حاتي كالتالي: المقادير: 1 كيلو جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

3 ملاعق كبيرة سمسم.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك.

1 ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق لبن بودرة.

2/1 كوب سمن.

2/1 كوب لبن.

4/1 كوب ماء دافئ.

2/1 ملعقة صغيرة ملح. مقادير حشو الكحك: زبدة.

ملبن.

عجوة. طريقة تحضير الكحك الناعم: في وعاء عميق قومي بوضع المكونات الجافة وهى الدقيق ومعه الملح واللبن البودرة وريحة الكحك والسمسم والبكينج بودر وقلبي المكونات مع بعضها حتى تمتزج.

ثم يتم إضافة السكر مع الخميرة والماء وقلبيهم سوياً ويتم تركهم في المكان دافئ حتى يتخمر.

ثم توضع السمن على المكونات وفركيها جيداً واكن لابد من أن تتم هذه الخطوة برفق وبعد أن تتأكدين من أن الدقيق تم تغليفه بالكامل بالسمن وامتصه جيداً.

يتم وضع الخميرة وقلبيهم معاً ومن ثم اللبن واعجني المكونات مع بعضها وتترك العجينة في مكان دافئ لتتخمر وتتضاعف.

بعد أن تخمر العجينة تأتين بها ويتم عجن العجوة بملعقة من الزبدة والسمسم ومن ثم يتم أخذ كرة من العجينة وفردها ويوضع بها قطعة من العجوة ومن ثم يتم تكويرها ووضعها في القالب الذي يعطيها الشكل المطلوب.

ثم تحضرين صينية الفرن يرص بها قطع كحك العيد الناعم ودخليها إلى الفرن المحمي مسبقاً وتركه حتى أن يصبح ذهبي اللون ومن ثم يتم تقديمه وهو بارد. الوسوم

كحك العيد الناعم الفاخر بالطريقة الاصلية ، كحك العيد الناعم هو الأكثر بحثاً في هذه الآونة لأن الكثير من السيدات تقوم بعمل تجهيزات العيد الذي من ضمنها تحضير الكحك الناعم حتى يتم تقديمة في أول أيام عيد الفطر المبارك لكل من يقوم بزيارتها لتهنئة العيد، وسوف نستعرض لكم عمل الكحك الناعم على طريقة فاطمة أبو حاتي. كحك العيد الناعم الفاخر بالطريقة الاصلية نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد الناعم بطريقة فاطمة أبو حاتي كالتالي: المقادير: 1 كيلو جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

3 ملاعق كبيرة سمسم.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك.

1 ملعقة كبيرة سكر.

3 ملاعق لبن بودرة.

2/1 كوب سمن.

2/1 كوب لبن.

4/1 كوب ماء دافئ.

2/1 ملعقة صغيرة ملح. مقادير حشو الكحك: زبدة.

ملبن.

عجوة. طريقة تحضير الكحك الناعم: في وعاء عميق قومي بوضع المكونات الجافة وهى الدقيق ومعه الملح واللبن البودرة وريحة الكحك والسمسم والبكينج بودر وقلبي المكونات مع بعضها حتى تمتزج.

ثم يتم إضافة السكر مع الخميرة والماء وقلبيهم سوياً ويتم تركهم في المكان دافئ حتى يتخمر.

ثم توضع السمن على المكونات وفركيها جيداً واكن لابد من أن تتم هذه الخطوة برفق وبعد أن تتأكدين من أن الدقيق تم تغليفه بالكامل بالسمن وامتصه جيداً.

يتم وضع الخميرة وقلبيهم معاً ومن ثم اللبن واعجني المكونات مع بعضها وتترك العجينة في مكان دافئ لتتخمر وتتضاعف.

بعد أن تخمر العجينة تأتين بها ويتم عجن العجوة بملعقة من الزبدة والسمسم ومن ثم يتم أخذ كرة من العجينة وفردها ويوضع بها قطعة من العجوة ومن ثم يتم تكويرها ووضعها في القالب الذي يعطيها الشكل المطلوب.

ثم تحضرين صينية الفرن يرص بها قطع كحك العيد الناعم ودخليها إلى الفرن المحمي مسبقاً وتركه حتى أن يصبح ذهبي اللون ومن ثم يتم تقديمه وهو بارد.

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