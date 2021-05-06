الغريبة الناعمة الفاخرة لاول مره بادق مقادير واروع طريقة باسرار وتكات اكبر محلات الحلويات

طريقة عمل الغريبة الناعمة ، الغريبة الناعمة تعد من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في عيد الفطر المبارك بكثير من الدول العربية ويحبها الكثيرون من الأشخاص من كل الأعمار، ويوجد بعض من السيدات اللاتي يحبن تحضير حلوى العيد بأنفسهم في المنزل، لذلك حرصنا على أن نقوم بتقديم ألذ أنواع الحلويات إليكم لكي تكونين سيدتي قادرة على تحضير الغريبة في مطبخك بواسطة أبسط المقادير فلا تكلفين نفسك الكثير من المجهود أو الوقت لأن تحضيرها بسيط جداً

يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدميها لتحضير الغريبة الناعمة لعيد الفطر، ولكن أغلبها يتطلب منك كثير من المكونات والمقادير، ولكن اليوم سيدتي حرصنا على أن نأتيك بوصفة بسيطة جداً تساعدك على تجهيز الغريبة في البيت بأبسط المكونات التي تتمثل فيما يلي:

كوبان من السمن.

كوب واحد من السكر الناعم.

4 كوب دقيق.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

مكسرات للتزين.