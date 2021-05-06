الغريبة الناعمة الفاخرة لاول مره بادق مقادير واروع طريقة باسرار وتكات اكبر محلات الحلويات

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طريقة عمل الغريبة الناعمة ، الغريبة الناعمة تعد من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في عيد الفطر المبارك بكثير من الدول العربية ويحبها الكثيرون من الأشخاص من كل الأعمار، ويوجد بعض من السيدات اللاتي يحبن تحضير حلوى العيد بأنفسهم في المنزل، لذلك حرصنا على أن نقوم بتقديم ألذ أنواع الحلويات إليكم لكي تكونين سيدتي قادرة على تحضير الغريبة في مطبخك بواسطة أبسط المقادير فلا تكلفين نفسك الكثير من المجهود أو الوقت لأن تحضيرها بسيط جداً
طريقة عمل الغريبة الناعمة
يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدميها لتحضير الغريبة الناعمة لعيد الفطر، ولكن أغلبها يتطلب منك كثير من المكونات والمقادير، ولكن اليوم سيدتي حرصنا على أن نأتيك بوصفة بسيطة جداً تساعدك على تجهيز الغريبة في البيت بأبسط المكونات التي تتمثل فيما يلي:مقادير عمل الغريبة الناعمة:
- كوبان من السمن.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- 4 كوب دقيق.
- بياض بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- مكسرات للتزين.
- في وعاء قومي بخفق السمن حتى أن يصبح لونه أبيض ومن ثم يتم إضافة السكر واستمري في الخفق حتى أن تمتزج تماماً.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الدقيق تدريجياً في نفس الوعاء وقومي بالعجن حتى أن تحصلين على عجينة ناعمة وهشة.
- ثم بعد ذلك يتم تشكيل العجينة لكرات صغيرة الحجم ثم يستم الضغط عليها في المنتصف وضعي بها قليل من الفستق المجروش أو اللوز.
- ومن ثم يتم تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة حتى انتهاء الكمية.
- يتم رص الغريبة في صواني الفرن وخبزها على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية وتركيها لمدة 15 دقيقة.
- عندما تنضج قومي بإخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد ثم توضع بطبق التقديم بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل الغريبة الناعمة ، الغريبة الناعمة تعد من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في عيد الفطر المبارك بكثير من الدول العربية ويحبها الكثيرون من الأشخاص من كل الأعمار، ويوجد بعض من السيدات اللاتي يحبن تحضير حلوى العيد بأنفسهم في المنزل، لذلك حرصنا على أن نقوم بتقديم ألذ أنواع الحلويات إليكم لكي تكونين سيدتي قادرة على تحضير الغريبة في مطبخك بواسطة أبسط المقادير فلا تكلفين نفسك الكثير من المجهود أو الوقت لأن تحضيرها بسيط جداً
طريقة عمل الغريبة الناعمة
يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدميها لتحضير الغريبة الناعمة لعيد الفطر، ولكن أغلبها يتطلب منك كثير من المكونات والمقادير، ولكن اليوم سيدتي حرصنا على أن نأتيك بوصفة بسيطة جداً تساعدك على تجهيز الغريبة في البيت بأبسط المكونات التي تتمثل فيما يلي:مقادير عمل الغريبة الناعمة:
- كوبان من السمن.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- 4 كوب دقيق.
- بياض بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- مكسرات للتزين.
- في وعاء قومي بخفق السمن حتى أن يصبح لونه أبيض ومن ثم يتم إضافة السكر واستمري في الخفق حتى أن تمتزج تماماً.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الدقيق تدريجياً في نفس الوعاء وقومي بالعجن حتى أن تحصلين على عجينة ناعمة وهشة.
- ثم بعد ذلك يتم تشكيل العجينة لكرات صغيرة الحجم ثم يستم الضغط عليها في المنتصف وضعي بها قليل من الفستق المجروش أو اللوز.
- ومن ثم يتم تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة حتى انتهاء الكمية.
- يتم رص الغريبة في صواني الفرن وخبزها على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية وتركيها لمدة 15 دقيقة.
- عندما تنضج قومي بإخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد ثم توضع بطبق التقديم بالهناء والشفاء.
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