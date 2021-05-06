تكات طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في البيت السريعة ألذ طعم في 30 دقيقة

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كيكة الشيكولاته من أجمل الحلويات التي لا تستغرق وقت كبير في التجهيز والتحضير، ويفضل الكثيرين عمل حلوى بالبيت من هذه الحلويات نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في البيت بمقادير بسيطة وسهلة، حيث تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات الأخرى، ومناسبه للكبار والصغار ولذيذه الطعم، ومن اهم الكعكات هي كعكه الشيكولاته حيث يحبها الأطفال من بين باقي نكهات الكعك الأخرى.طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2021- 1442 وضعنا لكم طريقة عمل كعك العيد الدايب، وطريقة بسكويت العيد، وكيفية تحضير بسكويت القشطة والكاكو، مع تحضير كيكة الشيكولاتة لابد من تجهيز المكونات الأتية:
- 1 كوب من اللبن
- 1كوب من السكر
- 1كوب من الكاكو
- 1/2 من الزيت
- كيس فانيليا
- 2 بيض
- كيس بيكينج بودر
- 1كوب من الدقيق
- نقوم بإحضار الخلاط ونضع فيه اللبن والسكر والكاكو ونخلطهم جيدا
- ثم نضيف عليهم الزيت والفانيليا ثم نخلطهم مره أخرى
- ونأخذ من الخليط نصف كوب لكي يوضع علي الكيكه من فوق بعد تسويتها
- بعد ذلك نضييف البيض ويخلط جيدا
- نحضر وعاء كبير نضع فيه كوب الدقيق وكيس البيكينج بودر ونخلطهم جيدا
- نضيف الخليط ويضرب جميع المكونات بالمضرب الكهربي
- ونضع الخليط في صينية مرتفعه
- ونسخن الفرن علي 240 درجة وبعد تسحين الفرن نخفض الحرارة ل 180 درجة
- نضع الصنينة في الفرن ونترك الكيكه من20 دقيقه إلى 30 دقيقه
- وبعد ذلك نخرج الكيكه من الفرن حتي تبرد
- ثم نضع نصف كوب خليط الشيكولاته فوقها وتوضع في الثلاجة بعض الوقت
- نقوم بتقطعها إلي قطع ثم تقدم للأكل
تتميز الأعياد بحلويات مخصوصة من ذلك حلوى عيد الفطر المبارك، الذي يهتم فيه بصنع البيتي فور، وكعك العيد، والبسكويت، والغريبة، أما الكيكات فهي في كل الأوقات سواء توجد مناسبة أم لا، حيث يفضل الكثيرين تناول الكيكة في الفطار مع كوب الشاي، أو تحضيرها في العزائم وتقديمها للضيوف.
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كيكة الشيكولاته من أجمل الحلويات التي لا تستغرق وقت كبير في التجهيز والتحضير، ويفضل الكثيرين عمل حلوى بالبيت من هذه الحلويات نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في البيت بمقادير بسيطة وسهلة، حيث تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات الأخرى، ومناسبه للكبار والصغار ولذيذه الطعم، ومن اهم الكعكات هي كعكه الشيكولاته حيث يحبها الأطفال من بين باقي نكهات الكعك الأخرى.طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2021- 1442 وضعنا لكم طريقة عمل كعك العيد الدايب، وطريقة بسكويت العيد، وكيفية تحضير بسكويت القشطة والكاكو، مع تحضير كيكة الشيكولاتة لابد من تجهيز المكونات الأتية:
- 1 كوب من اللبن
- 1كوب من السكر
- 1كوب من الكاكو
- 1/2 من الزيت
- كيس فانيليا
- 2 بيض
- كيس بيكينج بودر
- 1كوب من الدقيق
- نقوم بإحضار الخلاط ونضع فيه اللبن والسكر والكاكو ونخلطهم جيدا
- ثم نضيف عليهم الزيت والفانيليا ثم نخلطهم مره أخرى
- ونأخذ من الخليط نصف كوب لكي يوضع علي الكيكه من فوق بعد تسويتها
- بعد ذلك نضييف البيض ويخلط جيدا
- نحضر وعاء كبير نضع فيه كوب الدقيق وكيس البيكينج بودر ونخلطهم جيدا
- نضيف الخليط ويضرب جميع المكونات بالمضرب الكهربي
- ونضع الخليط في صينية مرتفعه
- ونسخن الفرن علي 240 درجة وبعد تسحين الفرن نخفض الحرارة ل 180 درجة
- نضع الصنينة في الفرن ونترك الكيكه من20 دقيقه إلى 30 دقيقه
- وبعد ذلك نخرج الكيكه من الفرن حتي تبرد
- ثم نضع نصف كوب خليط الشيكولاته فوقها وتوضع في الثلاجة بعض الوقت
- نقوم بتقطعها إلي قطع ثم تقدم للأكل
تتميز الأعياد بحلويات مخصوصة من ذلك حلوى عيد الفطر المبارك، الذي يهتم فيه بصنع البيتي فور، وكعك العيد، والبسكويت، والغريبة، أما الكيكات فهي في كل الأوقات سواء توجد مناسبة أم لا، حيث يفضل الكثيرين تناول الكيكة في الفطار مع كوب الشاي، أو تحضيرها في العزائم وتقديمها للضيوف.
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