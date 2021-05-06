خلطة ليبيه فعالة لتبيض الوجه والرقبه وتفتيح اليدين طبيعية في يومين

خلطة لتبييض الوجه واليدين بسرعه، تسعي الكثير من الفتيات عن أفضل وصفة طبيعية تبييض الوجه واليدين، حيث تعد تلك أكثر منطقة بالجسم معرضة للاسمرار دوما وذلك يرجع لتعرضها كثيراً لاشعة الشمس الضارة التي تؤثر يشكل ملحوظ على تغير لون الجلد وظهور البقع الداكنة والتصبغات التي ينتج عنها غمقان الوجه واليدين، لذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام اقوي خلطة لتبييض الوجه واليدين في يومين فقط وستلاحظين بنفسك الفرق فتابعي معي المكونات والخطوات.

خلطة تبيض الوجه والرقبه وتفتيح اليدين طبيعية

وصفة الزبادي لتفتيح الوجه

مع خلطة الزبادي لتبيض الوجه والرقبة التي تعمل على تفتيح الجلد تدريجياً ستلاحظين الفرق بنفسك، حيث يحتوي الزبادي على الكثير من العناصر والاحماض التي تقوم بدورها على المساعدة في تبييض الجسم.

طريقة تحضير الوصفة

خذي كمية مناسبة من الزبادي على قطعة قطنية نظيفة، وقومي بمسح الزبادي على كامل وجهك مع القيام بفركها، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة قبل شطفها بالماء الفاتر، استمري على تكرار تلك الوصفة مرتين على الأقل كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

امزجي 3 ملاعق صغيرة من الزبادي مع معلقة صغيرة من العسل الطبيعي واخلطيهم جيدا جداً، ثم وزعي الخليط على بشرتك والرقبة مع التدليك، اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل شطفها بالماء البارد، تكرر تلك الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع.

خلطة عصير الليمون والزبادي لتفتيح البشرة بسرعة

قومي بأخذ كمية من عصير الليمون وضعي فوقها كمية من دقيق الشوفان ثم ضيفي عليهم ملعقة صغيرة من الزبادي امزجي الخليط جيدا، ثم وزعيه على الوجه واتركيه لمدة ساعة ويشطف بالماء الدافئ، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين على الأقل في الأسبوع للوصول لافضل النتائج.