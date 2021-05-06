طريقة عمل كريم العرقسوس السحري الجبار للتبيض خلال أسبوع واحد

كريم العرقسوس الفعال ، الذي يعمل على تفتيح البشرة في أسبوع واحد فقط عند المواظبة على استخدامه بشكل متواصل، حيث يحتوي عرقسوس على مجموعة من الفوائد المبهرة للبشرة منها تفتيح البشرة لأنه يحتوي على مواد مبيضة تعمل إزالة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة، ويوجد به أيضاً مواد مضادة للأكسدة تساعد في تغذية البشرة وترطيبها وتجعلها نضرة، ويتركب هذا الكريم من مجموعة مكونات طبيعية مغذية جداً للبشرة منها الكركم السحري الذي يلعب دور كبير في تفتيح البشرة وكذلك الحليب المجفف، لذلك سوف نقدم لكم اليوم مكونات كريم العرقسوس وطريقة استخدامه لتفتيح البشرة قبل العيد.

مكونات كريم العرقسوس

يتكون كريم العرقسوس من مكونات موجودة في الطبيعة ليس بها أي مواد كيميائية وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من شاي العرقسوس.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

فنجان من الماء الدافئ.

طريقة الإعداد والاستخدام

طريقة اعداد كريم العرقسوس سهلة جداً والآن سوف نعرضها على حضراتكم وطريقة استخدامه وهما كما يلي:-

نحضر إناء صغير ونضع به الحليب المجفف، وبودرة الكركم، ونضع عليهم زيت جوز الهند ونقلب قليلاً. ثم نضع عليهم شاي العرقسوس ( نحصل عليه من خلال غلي العرقسوس قليلاً على النار ونصفيه ونأخذ الماء ) وأيضاً نضع رشة من تفل العرقسوس المغلي، بعد ذلك نضع قليل من الماء ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات وتذوب تماماً. نسكب هذا الخليط في علبة محكمة الغلق ونحفظه في الثلاجة لمدة أسبوع. عند استخدامه نضع قليل من الخليط على البشرة بحركات دائرية، ثم نتركه حتى يجف لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نشطف الوجه بالماء الفاتر. تستخدم هذه الوصفة مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً لمدة أسبوع سوف تحصلي على نتائج مذهلة.

فوائد العرقسوس للبشرة

لكل شئ مجموعة من الفوائد والقليل يعرف قيمتها ومن فوائد العرقسوس للبشرة هي كالتالي: