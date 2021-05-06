البيتي فور الهش والمقرمش حضريه في البيت مثل الجاهز وبمكونات بسيطة، البيتي فور يعتبر من أكثر الحلويات الشهية التي يكثر تحضيرها في المناسبات والأعياد ومع قدوم أيام عيد الفطر المبارك من المؤكد أنه يتم تحضير البتيفور في هذه الأثناء ذلك لأنها عادة عند الجميع، وترغب كل سيدة في تحضير البتيفور بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتي فور الهش بالكيلو. تعتبر مكونات عمل البيتي فور بسيطة وسهلة وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة مكونات عمل البيتيفور وخطوات تحضيره طريقة عمل البيتي فور بالكيلو طريقة عمل البيتي فور بالكيلو المكونات نصف كيلو من الدقيق وذلك يعادل كأسان من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

ربع كيلو من السكر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

أربعة بيضات. مقادير التزيين مربى.

شوكولاتة.

عسل أبيض.

جوز هند. خطوات تحضير البيتي فور بالكيلو يتم إضافة كلاً من السكر والفانيليا إلى الزبدة ويتم الخلط جيداً لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض ويتم الحصول على خليط كريمي.

يتم إضافة البيض للخليط السابق وبعد ذلك يتم الخلط مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب لحين أن تظهر العجينة إليكم وهي متماسكة.

يتم وضع كمية من العجين في الماكينة المخصصة لعمل البتيفور.

تحضير صينية ليتم وضع البتيفور فيها مع ترك مسافة بين البتيفور في الصينية.

يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن يتم النضج بشكل نهائي.

يتم تشكيل البتيفور بأكثر من شكل سواء لصق قطعتين من المربى عليه أو التزيين بالشوكولاتة.

من الممكن أن يتم استخدام العسل الأبيض بدلاً من المربى بعد الانتهاء من كافة الخطوات يتم رش جوز الهند. طريقة عمل البيتي فور في البيت خطوات تحضير البيتي فور بالكيلوطريقة عمل البيتي فور في البيت المكونات: كأسان من الدقيق.

كأس كبير من الزبدة.

نصف كأس كبير من السكر.

فانيليا.

صفارين بيض.

رشة من الملح.

ملعقتان من اللبن. خطوات تحضير البيتيفور في البيت يتم وضع الزبدة الطريقة في إناء بالإضافة للسكر البودرة والاستمرار في العجن لجين أن يختلط الخليط جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة البيض والفانيليا والاستمرار في خلط المكونات إضافة الدقيق واللبن إلى الخليط أيضاً مع التقليب.

يتم وضع الخليط في الماكينة المخصصة له من أجل عمل أشكال البتيفور.

يتم إحضار صينية ويتم وضع البتيفور فيها مع مراعاة ترك المسافة.

يتم تركه لمدة ربع ساعة لحين أن ينضج مع تزيينه سواء بالمربى أو غير ذلك. طريقة عمل البيتي فور بالكاكاو خطوات تحضير البيتيفور في البيتطريقة عمل البيتي فور بالكاكاو المكونات أربع أكواب ونصف من الدقيق.

نصف كوب كبير من بودر الكاكاو الخام.

2 كوب كبير من السكر البودر.

2 كوب وربع كبير من السمنة أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا. خطوات تحضير البيتي فور بالكاكاو يتم خلط السكر والفانيليا والزبدة والبيض ويتم الخلط جيداً حتى تتجانس المكونات جيدا حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والكاكاو بالتدريج إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ثم يتم وضع العجين في الماكينة المخصصة لعمل البتيفور وتم تشيكلها حسب الرغبة.

يتم وضع البيتي فور في الصينية ويتم إدخاله في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة. خطوات تحضير البيتي فور بالكاكاو الوسوم

البيتي فور الهش والمقرمش حضريه في البيت مثل الجاهز وبمكونات بسيطة، البيتي فور يعتبر من أكثر الحلويات الشهية التي يكثر تحضيرها في المناسبات والأعياد ومع قدوم أيام عيد الفطر المبارك من المؤكد أنه يتم تحضير البتيفور في هذه الأثناء ذلك لأنها عادة عند الجميع، وترغب كل سيدة في تحضير البتيفور بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتي فور الهش بالكيلو. تعتبر مكونات عمل البيتي فور بسيطة وسهلة وسوف نقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة مكونات عمل البيتيفور وخطوات تحضيره طريقة عمل البيتي فور بالكيلو طريقة عمل البيتي فور بالكيلو المكونات نصف كيلو من الدقيق وذلك يعادل كأسان من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

ربع كيلو من السكر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

أربعة بيضات. مقادير التزيين مربى.

شوكولاتة.

عسل أبيض.

جوز هند. خطوات تحضير البيتي فور بالكيلو يتم إضافة كلاً من السكر والفانيليا إلى الزبدة ويتم الخلط جيداً لحين أن تتجانس المكونات مع بعضها البعض ويتم الحصول على خليط كريمي.

يتم إضافة البيض للخليط السابق وبعد ذلك يتم الخلط مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب لحين أن تظهر العجينة إليكم وهي متماسكة.

يتم وضع كمية من العجين في الماكينة المخصصة لعمل البتيفور.

تحضير صينية ليتم وضع البتيفور فيها مع ترك مسافة بين البتيفور في الصينية.

يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن يتم النضج بشكل نهائي.

يتم تشكيل البتيفور بأكثر من شكل سواء لصق قطعتين من المربى عليه أو التزيين بالشوكولاتة.

من الممكن أن يتم استخدام العسل الأبيض بدلاً من المربى بعد الانتهاء من كافة الخطوات يتم رش جوز الهند. طريقة عمل البيتي فور في البيت خطوات تحضير البيتي فور بالكيلوطريقة عمل البيتي فور في البيت المكونات: كأسان من الدقيق.

كأس كبير من الزبدة.

نصف كأس كبير من السكر.

فانيليا.

صفارين بيض.

رشة من الملح.

ملعقتان من اللبن. خطوات تحضير البيتيفور في البيت يتم وضع الزبدة الطريقة في إناء بالإضافة للسكر البودرة والاستمرار في العجن لجين أن يختلط الخليط جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة البيض والفانيليا والاستمرار في خلط المكونات إضافة الدقيق واللبن إلى الخليط أيضاً مع التقليب.

يتم وضع الخليط في الماكينة المخصصة له من أجل عمل أشكال البتيفور.

يتم إحضار صينية ويتم وضع البتيفور فيها مع مراعاة ترك المسافة.

يتم تركه لمدة ربع ساعة لحين أن ينضج مع تزيينه سواء بالمربى أو غير ذلك. طريقة عمل البيتي فور بالكاكاو خطوات تحضير البيتيفور في البيتطريقة عمل البيتي فور بالكاكاو المكونات أربع أكواب ونصف من الدقيق.

نصف كوب كبير من بودر الكاكاو الخام.

2 كوب كبير من السكر البودر.

2 كوب وربع كبير من السمنة أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا. خطوات تحضير البيتي فور بالكاكاو يتم خلط السكر والفانيليا والزبدة والبيض ويتم الخلط جيداً حتى تتجانس المكونات جيدا حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والكاكاو بالتدريج إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ثم يتم وضع العجين في الماكينة المخصصة لعمل البتيفور وتم تشيكلها حسب الرغبة.

يتم وضع البيتي فور في الصينية ويتم إدخاله في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة. خطوات تحضير البيتي فور بالكاكاو

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