طريقة عمل دجاج تندوري مشوي بألذ وأشهى دجاج بتتبيلة مميزة مع الصوص الهندي الأخضر

دجاج تندوري مشوي ، من المأكولات الهندية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنه يحظى بإقبال الكثير، وأصبح تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي. وهو من الأطباق الرئيسية التي تقدم فلا تخلو من مائدة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، كما يقدم في المناسبات والعزائم أيضا. ويتميز بمذاق خاص ومميز لا يوصف، وذلك لتتبيلته الرائعة والمميزة التي تكسبه المذاق الشهي والأكثر من رائع. كما يتميز دجاج تندوري مشوي مع الأرز والصوص الهندي الأخضر بفائدته الصحية، وبقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات، حيث يعد وجبة غذائية متكاملة. ويتميز أيضا بسهولة تحضيره، فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناته، حيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير دجاج تندوري مشوي لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة كبسة الدجاج الحمراء والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات دجاج تندوري مشوي وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات دجاج تندوري مشوي

يتكون دجاج تندوري مشوي من مكونات سهلة بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

2 دجاجة مقطعة أرباع.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة معجون طماطم

ملعقة كبيرة بهارات تندوري.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة كمون.

رشة لون طعام أحمر بودرة (الكمية حسب الرغبة).

ملح حسب الرغبة.

2 حبة بصل مقطعة شرائح.

ورق غار.

شرائح ليمون.

مقادير الصوص الهندي الأخضر

القليل من الكزبرة الخضراء.

القليل من النعناع الأخضر.

عود فلفل أخضر حار.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملعقة كبيرة زبادي.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير دجاج تندوري مشوي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقوم بغسل الدجاج جيدا بالماء والخل والملح، ثم ننزع منه الجلد ونقوم بعمل شقوق (فتحات) بالسكينة على كل قطعة دجاج.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والثوم المهروس والزنجبيل الطازج المفروم وزيت الزيتون وعصير الليمون ومعجون الطماطم وبهارات تندوري وكزبرة ناشفة وزنجبيل مطحون وكمون وكاري وملح ولون طعام أحمر ونخلطهم جيدا.

نسكب التتبيلة فوق الدجاج ونخلطهم جيدا، ثم نترك الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نحضر صينية فرن ونضع فيها ورق خبز، ثم نرص فيها شرائح البصل وورق الغار، ثم نرص الدجاج المتبل فوق شرائح البصل.

ندخل الصينية في الفرن على أعلى درجة لمدة ربع ساعة، ثم على 180 درجة مئوية في الرف الأسفل لمدة ساعة، وندهن الدجاج بماء التتبيلة الموجود في الصينية.

نخرج الصينية من الفرن ونقدم دجاج تندوري مشوي في طبق التقديم مع الأرز الأبيض والصوص الهندي الأخضر.

وبصحة وعافية.

طريقة عمل الصوص الهندي الأخضر

نحضر الخلاط ونضيف إليه الكزبرة الخضراء والنعناع الأخضر والفلفل الأخضر الحار وعصير الليمون وزيت الزيتون والزبادي والملح ونخلطهم جيدا، ثم نسكبه في طبق التقديم ويقدم مع دجاج تندوري مشوي والأرز الأبيض.

فوائد الدجاج

يحتوي الدجاج علي الكثير من الفوائد ومن هذه الفوائد الآتي: