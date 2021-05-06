نصائح طبية لمرضى الروماتيزم خلال أزمة جائحة كورونا

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جمانة الصباغ الخميس,06 آيار (مايو) 2021 - 12:03
في شهر أكتوبر من العام 2020، أطلقت المجموعة العربية للتوعية بالامراض الروماتيزمية، حملة توعوية بعنوان "كُن أنت" موجهة لجميع مرضى الأمراض الروماتيزمية في العالم العربي. الهدف منها تقديم الحلول والمعلومات اللازمة لمرضى الروماتيزم كي يتمكنوا من الاستمتاع بالحياة في ظل حالتهم الصحية.
وبحسب الدكتورة لينا فيصل الكبي، إستشارية روماتيزم في مستشفى المركز التخصصي الطبي بالمملكة العربية السعودية ومؤسس المجموعة العربية للتوعية بالأمراض الروماتيزمية، فإن امراض الروماتيزم تضم أكثر من 200 مرض ضمن مجموعتين:
- الامراض الروماتيزمية الالتهابية.
- الامراض الروماتيزمية غير الالتهابية (الميكانيكية).
في المجموعة الأولى، تأتي أمراض الروماتويد ومرض الذئبة الحمراء ومرض التهاب العمود الفقري القسطي التلاصقي ومرض التهاب المفاصل الصدفي وغيرها. في حين تضم المجموعة الثانية امراضاً مثل خشونة المفاصل، وهو أشهر مرض روماتيزمي ميكانيكي له تأثير على معظم المفاصل ومنها مفصل الركبة.
وعادة ما يكون السن وزيادة الوزن والعادات غير الصحية أهم العوامل التي تؤدي لهذا المرض.
أما الروماتويد ومرض الذئبة الحمراء، فهي من الأمراض الروماتيزمية الإلتهابية الشائعة بكثرة في عيادة الروماتيزم.
تأثير جائحة كورونا على مرضى الروماتيزم
أشارت د. الكبي أنه وبحسب الأبحاث التي أجريت خلال جائحة كورونا، فإن مرضى الروماتيزم ليسوا عرضة أكثر لفيروس كورونا، وعوامل الخطورة نفسها للجميع.
مضيفة ان الارشادات في بداية الجائحة كانت مختلفة عنها الآن، وهي عدم الذهاب للعيادة إلا للضرورة بالإضافة الى تأجيل إجراء التحاليل و غيرها.
كما أفادت أن التشديد في البداية كان على المرضى، بضرورة الالتزام بالعلاج وعدم إيقاف العلاجات إلا في حالة تعرض المريض للإصابة بفيروس كورونا. وفي هذه الحالة يجب أن يتواصل مع طبيبه.
نصائح لمرضى الروماتيزم لتحسين اوضاعهم الصحية خلال ازمة كورونا
توصي د. الكبي مرضى الروماتيزم باتباع النصائح التالية في ظل جائحة كورونا:
- عدم إيقاف أدويتهم ومتابعة حالتهم الصحية مع الطبيب المختص.
- أخذ اللقاح في حالة استقرار المرض، ويؤجل اللقاح في حالة نشاط المرض.
- ارتداء الكمامة عند الضرورة.
- غسل اليدين بالماء والصابون او باستخدام المعقم الكحولي.
- تقليل الزيارات والإجتماعات العائلية.
- تجنب التجمعات حتى لو كانت صغيرة واتباع التباعد الاجتماعي والجسدي.
- عدم المصافحة باليد.
نصائح غذائية وحياتية في رمضان لمرضى الروماتيزم
فيما يخص العناية بصحة مرضى الروماتيزم في رمضان وخلال جائحة كورونا، توصي د. الكبي بالتالي:
- الاكل الصحي المفيد لصحة مرضى الروماتيزم، مثل الخضار والفواكه كالبروكلي والسبانخ والتوت الغنية بمضادات الاكسدة.
- تناول الاسماك.
- الكركم مهم جداً لمرضى الروماتيزم لما يتضمنه من خصائص مضادة للإلتهاب.
- التقليل من تناول الدهون المشبعة والسكريات.
- تقليل استهلاك اللحوم والاطعمة المعلبة.
- تقليل استهلاك الملح والتوقف عن تناول المشروبات الغازية.
- الاكثار من شرب الماء.
- الاقلاع عن التدخين، وبحسب الدراسات فإن التدخين مرتبط بتطور التهاب المفاصل الروماتويدي. كما أن المدخنين معرضون بدرجة أكبر لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بالاضافة الى ان التدخين يقلل من فاعلية بعض الادوية.
- ممارسة الرياضة بشرط أن يكون المرض خادماً ومستقراً، ولا يوجد التهاب في أي مفصل. ويمكن اختيار رياضة لا تؤضي المفاصل يمكن ممارستها داخل المنزل في ظل جائحة كورونا.
- الحصول على قسط كافي من النوم.
- اذا كان المرض نشطاً خلال رمضان، وعلى المريض أخذ الجرعات بأوقات محددة، لا يجب الصيام.
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