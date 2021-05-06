يحل شهر رمضان المبارك في أيام الصيف الحارة والطويلة وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وهذا له تأثير سلبي كبير على صحة الجسم بصفة عامة والعين بصفة خاصة.

ولصحة العين وسلامتها في شهر رمضان يقدّم الاستشاريون في مستشفى مورفيلدز للعيون دبي أهم النصائح للحفاظ على صحة العين وهي:

نصائح للحفاظ على سلامة العين في شهر رمضان:

يجب على الأشخاص الصائمين خلال شهر رمضان محاولة الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب 2.5 لتر يوميًا لأن الجفاف يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.

قلة النوم خلال شهر رمضان المبارك تؤدي إلى التهيج المتكرر للعينين ؛ نوصي بالنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات ، حيث أن عدم أخذ قسط كافي من النوم قد يؤدي إلى جفاف العين وتعبها.

تبدأ حماية العيون باتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز بشكل أكبر على المغذيات مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات إي وسي، فهذه العناصر الغذائية مفيدة للعيون وتساعد في تجنب مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل البقعة الصفراء وخطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي .

يؤدي التدخين إلى تلف أنسجة العين وكذلك الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر وهو سبب رئيسي لفقدان البصر وإعتام عدسة العين، و شهر رمضان و الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين.

اعتلال الشبكية السُكّري هو أحد مضاعفات داء السكّري التي تُصيب العين ويمكن أن يؤدي إلى العمى، لذلك على مرضى السكري اتباع نظام غذائي يساهم في السيطرة على السكري خاصة في شهر رمضان.

ممارسة الرياضة مهمة للصحة العامة وتساعد في تقليل مخاطر العديد من أمراض الثلاث الأكثر شيوعاً التي تصاب بها العين مع التقدّم بالعمر وهي: الزرق، إعتام عدسة العين، وتدهور الشبكية الناتج عن التقدم بالعمر، والكثيرين يهملون الرياضة في شهر رمضان وذلك خطر على صحة العيون.

وأخيرًا يوصى الأطباء بضرورة مراقبة أي تغيرات في العيون خلال شهر رمضان، وبشكل عام يجب إجراء فحص شامل للعين كل عام إلى عامين، وسوف ينصح طبيب العيون إذا كانت العين بحاجة إلى إجراء فحوصات بشكل متكرر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.