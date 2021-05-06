الماسك السحري لتنعيم الشعر الجاف والخشن حرير قبل العيد بديل الكيراتين، الشعر الناعم هو عنوان الجمال لدي المرأة حيث يمنحها جاذبية وأنوثة مما يجعلها تشعر بالثقة في النفس، ولكن تواجه العديد من النساء مشاكل في تصفيف الشعر وذلك يرجع إلي زيادة جفافه أو درجة الخشونة، وهذا يضطرها إلي تتبع العديد من الطرق مثل المستحضرات الكيميائية أو أدوات تمليس الشعر، حتي تتمتعي بشعر ناعم ولكن يترتب علي استخدامها آثار جانبية ضارة بالشعر مما تتسبب في تساقطه وتلف بصيلاته، وهذا بالتالي يجعل الشعر أكثر خشونة ويجعله يفقد رونقه.

أقوي ماسك لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله كالحرير لشعر جذاب في العيد

تنعيم الشعر الجاف والخشن من الأمور التي تهتم بها كل النساء، وذلك حتي تحصل علي شعر ناعم وأملس مثل ملكات الجمال، وتوجد العديد من الماسكات الطبيعية التي تساعد علي التخلص من مشكلة جفاف وخشونة الشعر، ولكن يجب التعرف أولاً علي أسباب هذه المشكلة والتي لها عدة عوامل مثل زيادة غسل الشعر عن الطبيعي، أو عدم اتباع نظام غذائي صحي أو الإفراط في صبغ الشعر، ولهذا سوف أقدم لكم الماسك الجبار لتنعيم الشعر الجاف الخشن في أسرع وقت وبدون كيراتين.

ماسك المايونيز والبيض لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله ناعم حرير

المايونيز من أفضل المكونات التي تستخدم في تنعيم الشعر حيث يمنح الشعر التغذية واللمعان، كما يحافظ علي رطوبة الشعر ويعمل علي منع تقصف وتكسر نهايات الشعر، مما يجعله بلسم طبيعي لاحتوائه علي أحماض أمينيه وزيوت هامة تحد من جفاف خصل الشعر.

البيض من أقوي العلاجات لتنعيم الشعر الجاف والخشن حيث يعمل علي إصلاح الضرر الداخلي للشعر، لاحتوائه علي كمية كبيرة من البروتين والتي تساعد علي جعل الشعر ناعم وأملس بدون أي أضرار.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مكونات ماسك تنعيم الشعر الجاف والخشن قبل العيد لشعر حريري

قومي بمزج المكونات جيداً في وعاء نظيف حتي تحصلي علي قوام كريمي، ثم باستخدام فرشاة الصبغة قومي بتوزيع الماسك علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر علي شكل طاقية ويغطي بقبعة الاستحمام أو كيس بلاستيكي، ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو ثم البلسم، ويستخدم مرتين في الأسبوع لشعر ناعم حرير.

طريقة تحضير الماسك وكيفية الاستخدام