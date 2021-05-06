طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطريقة مضمونة ومجربة في المنزل بشكل خرافي لعام 2021

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة ، تعد من أبسط أنواع الحلويات التي يسهل القيام بتحضيرها كما أن تتميز بطعم لذيذ يجنن، ولكن يختلف شكلها وطعمها من طريقة إلى أخرى على حسب من يقوم بتحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة غير مكلفة وفي إمكانيات جميع طبقات المجتمع ولا تتطلب أيضاً وقت كبير للقيام بها لأن طريقة تحضيرها سريعة ولا يوجد فيها أي عناء، وكما تعودنا من خلال موقع ثقفني يقدم لكم كل ما هو جديد ومختلف لذلك الآن سوف نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة ومكوناتها.

مكونات طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

2 كوب من السميد.

علبة قشطة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

شربات.

مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

رشة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير طريقة البسبوسة بطريقة مضمونة ومجربة وهي كما يلي:

نحضر اناء ونخلط به القشطة والنشا والحليب ونقلبهم جيداً على النار، ثم نترك الخليط حتى يبرد. في إناء آخر نخلط السميد وجوز الهند والبيكنج بودر والسكر مع بعض، ونضيف عليهم الزيت ثم الزبادي، ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات. ندهن الصينية بقليل من الزيت، ثم نضع بها طبقة من البسبوسة ثم طبقة من القشطة ثم طبقة أخرى من البسبوسة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات.

طريقة تحضير الشربات