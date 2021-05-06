طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي الهش للعيد والطعم لا يقاوم

بسكويت الشاي ، من أهم أنواع البسكوت التي يعشقها الأطفال ويحبون تناوله على وجبة الإفطار مع كوب من اللبن الدافئ أو كوب من الشاي، ويحتوي على فوائد كثيرة للأطفال، لأنه يحتوي على مكونات مفيدة لبناء أجسامهم مثل اللبن والبيض الغنيان بالكالسيوم الذي يساعد في بناء العظام وتقويتها، ومع قرب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من ربات البيوت على أنسب وأسهل طريقة لعمل البسكويت في المنزل، بدلًا من شرائه من محلات الحلويات التي تكون أسعارها مرتفعة وخاصة أيام الأعياد، وعمل البسكوت في المنزل يضمن لنا احتوائه على جميع العناصر المفيدة لصحة أبنائنا، وخلوه من أي مواد ضارة، وحتى نضمن أن تكون مكوناته طازجة وليست مخزنة منذ فترة بعيدة، وحتى نضمن نظافته، وتوجد أنواع كثيرة من البسكوت مثل بسكوت النشادر، وبسكوت الحليب، وبسكوت القهوة، وكلها أنواع لذيذة الطعم ورائعة المذاق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بأبسط الإمكانيات والتكاليف.

مكونات بسكويت الشاي الاقتصادي

يحتوي هذا البسكوت على مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كما يلي:-

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البردقوش.

4 اكواب من الدقيق.

كوب إلا ربع حليب كامل الدسم.

ربع كوب زبدة غير مملحة.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي بأبسط وأسهل الخطوات في المنزل وهى كالتالي:-

نقوم بخلط الطحين والبردقوش والبيكنج بودر والزبدة مع بعضهم بشكل جيد. نقوم بتقطيع الزبدة مع الطحين بحيث تصبح فتات خشن. نضع الحليب ثم نقوم بعجن العجين، ثم نقوم بتشكيل العجين كرة. نقوم بتقسيم العجين إلى أربعة أقسام متساوية، ثم نقوم بفردها حتى تصبح رقيقة جداً على سطح مرشوش بالدقيق، والعجينة الرقيقة تكون مقرمشة أكثر، ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل مربعات، أو أي شكل أخر حسب الرغبة. نقوم بوضع البسكويت على صينية غير مدهونة، مع ثقبه جميعًا من خلال شوكة. نقوم بدهن البسكويت بخليط البيض، ثم نقوم برشها بالملح، وندخلها الفرن على درجة حرارة 225 مئوية، ونتركها مدة تتراوح ما بين 15 دقيقة و 20 دقيقة حتى يتحمر شكل البسكوت. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نضع البسكويت على طبق التقديم مع كوب من اللبن أو الشاي وبالهناء والشفاء.

سر نجاح بسكويت الشاي الاقتصادي

يجب إتباع النصائح التالية حتى نحصل على بسكوت ناجح وهى كما يلي:-

يجب أن تكون جميع المقادير في درجة حرارة الغرفة.

أن نقوم بعجن المكونات من خلال العجان أو من خلال الأيدي.

أن نقوم بنخل السكر جيدًا حتى لا تحدث تكتلات بالعجين.

لا نبالغ في عملية العجن لفترات طويلة حتى يبقى العجين متماسك.

أن نقوم بعمل ثقوب في البسكوت حتى يخرج صلب.

نقوم بوضع القطاعات الخاصة بالبسكوت في الدقيق، حتى تخرج حروف البسكويت لينة.

فوائد بسكويت الشاي

يحتوي هذا النوع من البسكوت على فوائد عديدة لجسم الإنسان وهى كالتالي:-