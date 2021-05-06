خلطة تونسيه خرافيه لتبيض الوجه واليدين في ربع ساعة لن تصدقي الفرق تبييض فوري للوجه

خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة، تسعي الكثير من السيدات عن طرق طبيعية لتبييض الوجه بسرعه بدون أي كريمات كيميائيّة التي تؤرق البشرة وتزيد من مشاكل الاسمرار والبقع التي تعد أكبر مشكلة قد تواجهها البشرة، حيث هناك العديد من الكريمات المخصصة لتفتيح البشرة التي تباع في المراكز التجميل وغيرها من المحلات تتسبب في زيادة الأمر سوء، ونحن من هذا المنطلق نقدم اليوم لكل سيدة ترغب في تبييض الوجه واليدين في يومين عليها بتباع وصفة اليوم وهي خلطة لتبيض الوجه واليدين من أول استعمال.

خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة

وصفة العسل الطبيعي والحليب لتبييض الوجه في 5 دقائق

مع خلطة العسل والحليب ستحصلين على نتيجة مبهرة من الاستخدام الأول، حيث يلعب العسل دورا هاما في تفتيح البشرة سريعا.

فقط نقوم بمزج ملعقة كبيرة من العسل، مع ملعقة من الحليب، ونخلطهم جيدا في وعاء لمدة دقيقتين، ثم ضيف عليهم ملعقتين من الفراولة المهروسة، ونستمر بمزج المكونات معا حتي تتجانس، ثم نبدأ بتطبيق الخليط على الوجه وتوزيعه جيدا جيدا، ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسله بالماء البارد.

وصفة ماء الورد عصير الليمون لتبيض الوجه سريعة

يمكن في ماء الورد والليمون قدرة هائلة على تبييض الوجه بصورة طبيعية، وتعد تلك الوصفة للتبييض من أقوي الخلطات المجربة والتي حققت نتائج مبهرة.

خطوات تحضير الوصفة

جهزي قطنة نظيفة وضعي عليها ملعقة كبيرة من ماء الورد ثم نضع قطرات من عصير الليمون ونقوم بفرك ومسح الوجه بها جيدا ونتركها لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفها بالماء البارد، ويفضل أن نترك الخليط على الوجه لمدة ليلة كاملة ثم غسل الوجه في الصباح للوصول لافضل النتائج.

تبييض الوجه والرقبه بسرعة

مع وصفة الحليب المذهلة التي تعمل على تفتيح البشرة بصورة طبيعية، ستكون بشرتك افتح ثلاث درجات، فقط ضعي ملعقة كبيرة من الحليب السائل مع قطرات من عصير الليمون ثم امزجي المكونين معا، وجهزي قطعة قطن واغمسيها بالخليط وابدئي بمسح وجهك بها.

اتركي الخليط على بشرتك حتي يتشرب تماماً لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات على الأقل من كل أسبوع وستجدين الفرق بنفسك.