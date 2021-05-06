كفتة البرغل المقلية في الطاسة على سطح البوتجاز بطعم وريحة المطاعم

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن، أكثر ما تبحث عنه ربات البيوت دوماً ويرجع ذلك لطعم الكفتة الشهي واللذيذ، فتعد الكفتة من أكثر الوجبات السريعة المفضلة لدي العديد، وتختلف طرق طهي الكفتة المشوية من بلد لأخري، ونحن من خلال هذه المقالة نقدم اليوم الكل زوارنا طريفة عمل الكفتة المشويه بالفرن او على الفحم فتابعوا معي المكونات والخطوات.

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حزمة من البقدونس المفروم.

ثلاث حبات من البصل المقطع لقطع صغيرة ومصفي من الماء.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من جوزة الطيب المفروم.

ضعي في بولا واسعة البقدونس واللحم المفروم وكمية البصل، اخلطيهم معا جيداً. ثم ضيفي عليهم بهارات اللحم وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود. اخلطي جميع البهارات جيداً حتي تتأكدي أن تم خلطها باللحم المفروم. قومي بتصبيع الكفتة سواء باستخدام يديكي أو الاسياخ الخشبية. جهزي الفرن على درجة حرارة 180ادخلي الاسياخ في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتي تنضج واخرجيها وتقدم مع طبق من المكرونة والطحين وبألف هنا. وفي حال الرغبة في تجهيز الكفتة المشوية على الفحم عليكي اتباع نفس الطريفة ولكن اشعلي الفحم بدلا من الفرن ثم قومي برص اسياخ الكفتة وقلبيها على الوجهين حتي تنضج تماماً واخرجيها في طبق التقديم وبألف هنا.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الطاسة على سطح البوتاجاز

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم.

قومي بوضع طاسة تيفال على نار هادئة وضيفي القليل من الزيت ثم ضعي أصابع الكفتة واتركية لمدة 5 دقائق دون أن تحركيها حتي لا تتفتت معك ثم اقلبيها على الوجه الأخر وتابعيها حتي تمام النضج.

طريقة عمل كفتة البرغل

طريقة التحضير

اولا عليكي بغسل كوب من البرغل واتركيه على جانب، ثم قومي بتحضير نصف كيلو من اللحم المفروم، واضافة عليه بصلة كبيرة مبشورة، ونصف ملعقة من البهارات المشكلة، مع رشة من الملح والفلفل الاسود، ثم اخلطي جميع المكونات مع اللحم في وعاء، ثم صفي البرغل وضعيه مع اللحم وامزجيهم جيدا حتي يختلط البرغل باللحم تماماً.

ثم ابدئي بتشكيل كفتة البرغل على حجم كورات متوسطة الحجم، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتي تتجانس.

ثم جهزي مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت واتركيه حتي يسخن ثم ابدئي بتحمير كفتة البرغل على الوجهين واخرجيها وبالف هنا.