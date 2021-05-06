طريقه عمل منتو كذاب باللحمة المفرومة

طريقة عمل منتو كذاب باللحمة المفرومة، تعتبر هذه الوجبة من أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويحبون تناولها بشكل دائم وبالتالي يتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة مثل الدجاج أو يتم تجهيزها الخضروات أو اللحوم، وهي عبارة عن معجنات محشية ويتم تناولها على وجبة الإفطار، لهذه سوف نتعرف طريقة عمل المنتو الكذاب باللحمة المفرومة فى المنزل بمكونات والخطوات المطلوبة لكي تتمكني من تجهيزها بطريقة شهية لعائلتك. طريقه عمل منتو كذاب المكونات: كيلو جرام من اللحم المفروم

ثلاث حبات من البصل المفروم

ملعقة من الملح

كيلوجرام من رقائق سويت

كوب من جبن الكريمي

كوب من القشدة

كوب من المايونيز

2 حبة طماطم مقطعة

نصف ملعقة فلفل أسود. طريقه تجهيز منتو كذاب باللحم المفروم في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز منتو كذاب ونبدأ بإضافة اللحم المفروم ونقوم بوضع عليه الفلفل الأسود والملح وتقلب ثم نضيف البصل والطماطم وتقلب المكونات جيداً. حتى تتجانس مع بعضها بعد ذلك يتم السمبوسو وضع ملعقة من حشو اللحم داخل العجينة ولفها على شكل دائري أو على حسب الشكل الذي ترغبين به. في الخطوة التالية نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها المنتو بعد حشوة وتجهيز الكمية المطلوبة بعد ذلك نبدأ بتسخين الفرن وبعد 10 دقائق نقوم بوضع المنتو في الفرن لمدة 25 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. في الخطوة التالية نقوم بخلط الجبنة الكيري والقشطة ونضيف عليها المايونيز بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، بعد ذلك يتم وضع المايونيز بالقشطه والجبن فوق المنتول ويترك في الفرن لمدة دقيقتين. بعد ذلك يتم إخراجه من الفهم ويتم تقديمه ساخنة ويتم تناوله مع الخيار المخلل والطماطم المقطعة أو البطاطس المقلية وبالهناء والشفاء. طريقه عمل منتو كذابطريقه تجهيز منتو كذاب باللحم المفروم الوسوم

طريقة عمل منتو كذاب باللحمة المفرومة، تعتبر هذه الوجبة من أكثر الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويحبون تناولها بشكل دائم وبالتالي يتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة مثل الدجاج أو يتم تجهيزها الخضروات أو اللحوم، وهي عبارة عن معجنات محشية ويتم تناولها على وجبة الإفطار، لهذه سوف نتعرف طريقة عمل المنتو الكذاب باللحمة المفرومة فى المنزل بمكونات والخطوات المطلوبة لكي تتمكني من تجهيزها بطريقة شهية لعائلتك. طريقه عمل منتو كذاب المكونات: كيلو جرام من اللحم المفروم

ثلاث حبات من البصل المفروم

ملعقة من الملح

كيلوجرام من رقائق سويت

كوب من جبن الكريمي

كوب من القشدة

كوب من المايونيز

2 حبة طماطم مقطعة

نصف ملعقة فلفل أسود. طريقه تجهيز منتو كذاب باللحم المفروم في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز منتو كذاب ونبدأ بإضافة اللحم المفروم ونقوم بوضع عليه الفلفل الأسود والملح وتقلب ثم نضيف البصل والطماطم وتقلب المكونات جيداً. حتى تتجانس مع بعضها بعد ذلك يتم السمبوسو وضع ملعقة من حشو اللحم داخل العجينة ولفها على شكل دائري أو على حسب الشكل الذي ترغبين به. في الخطوة التالية نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها المنتو بعد حشوة وتجهيز الكمية المطلوبة بعد ذلك نبدأ بتسخين الفرن وبعد 10 دقائق نقوم بوضع المنتو في الفرن لمدة 25 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. في الخطوة التالية نقوم بخلط الجبنة الكيري والقشطة ونضيف عليها المايونيز بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، بعد ذلك يتم وضع المايونيز بالقشطه والجبن فوق المنتول ويترك في الفرن لمدة دقيقتين. بعد ذلك يتم إخراجه من الفهم ويتم تقديمه ساخنة ويتم تناوله مع الخيار المخلل والطماطم المقطعة أو البطاطس المقلية وبالهناء والشفاء. طريقه عمل منتو كذابطريقه تجهيز منتو كذاب باللحم المفروم

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