طريقة عمل عصائر رمضان الطبيعية في المنزل خطوة بخطوات

طريقة عمل عصائر رمضان الطبيعية من المعروف عن الأشخاص الصائمين أنهم يفضلون عن الإفطار أولاً تناول التمر وبعد ذلك يقومون بشرب كمية من الماء، ثم شرب العصائر الرمضانية التي تنتشر بكثرة في هذا الشهر الكريم، هذا العصائر الطبيعية يسرف الصائمين في تناوله نظراً لارتفاع درجات الحرارة في وقت النهار مما يسبب العطش الشديد ولذلك فهي تروي ظمأهم، ولكن يجب تقسيم كميات الماء التي يحتاجها الجسم على فترات متباعدة، في هذا المقال سنوفر لكم وصفات العصائر الرمضانية التي يمكن إعدادها بسهولة. طريقة عمل عصائر رمضان الطبيعية طريقة عمل عصير قمر الدين المقادير: نصف عبوة قمر الدين وسنقوم بتقطيعها إلى شرائح .

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

لتر من الماء الفاتر.

نصف كوب من السكر الأبيض. طريقة التحضير: نقوم يشطف قطع قمر الدين جيداً بواسطة الماء حتى يتم تنظيفه.

نقوم بتوزيع الماء على 6 كاسات متقاربة في الحجم .

نقوم بتوزيع قطع قمر الدين بالتساوي على هذه الكليات ونتركها يوم كامل.

بعد مرور اليوم نقوم بتفريغ الماء من الكاسات وفي كاسات التقديم نقسم قطع قمر الدين.

نضيف إلى كاسات الماء كميات مناسبة من السكر وماء الورد.

نقوم بتقليب قمر الدين جيداً ليمتزج مع السكر وماء الورد .

لتقديم العصير نقوم بوضع الكاسات في الثلاجة حتى تبرد . طريقة عمل عصير الرمان طريقة عمل عصير الرمان المقادير: كيلو من الرمان القريش.

قوالب من الثلج.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد .

نصف لتر من الماء

2 ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير: باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع حبيبات الرمان بعد أن تم تقشيره ونضيف الماء والسكر وماء الورد وقوالب الثلج.

نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة ونكرر ذلك أكثر من مرة ليمتزج الخليط جيداً ليتكون العصير في صورة سائلة وناعمة.

نقوم بتصفية العصير لتطويل منه جميع الشوائب وذلك عن طريق استخدام المصفاة اليدوية لكي تتجنب وجود القطع المتبقية.

نقوم بتقسيم كمية العصير في كاسات التقديم ونتركها في الثلاجة وذلك حتى يبرد ويستغرق ذلك مدة ساعة أو ساعتين أو أكثر ونقدمه بارد مع التزيين. الوسوم

طريقة عمل عصائر رمضان الطبيعية من المعروف عن الأشخاص الصائمين أنهم يفضلون عن الإفطار أولاً تناول التمر وبعد ذلك يقومون بشرب كمية من الماء، ثم شرب العصائر الرمضانية التي تنتشر بكثرة في هذا الشهر الكريم، هذا العصائر الطبيعية يسرف الصائمين في تناوله نظراً لارتفاع درجات الحرارة في وقت النهار مما يسبب العطش الشديد ولذلك فهي تروي ظمأهم، ولكن يجب تقسيم كميات الماء التي يحتاجها الجسم على فترات متباعدة، في هذا المقال سنوفر لكم وصفات العصائر الرمضانية التي يمكن إعدادها بسهولة. طريقة عمل عصائر رمضان الطبيعية طريقة عمل عصير قمر الدين المقادير: نصف عبوة قمر الدين وسنقوم بتقطيعها إلى شرائح .

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

لتر من الماء الفاتر.

نصف كوب من السكر الأبيض. طريقة التحضير: نقوم يشطف قطع قمر الدين جيداً بواسطة الماء حتى يتم تنظيفه.

نقوم بتوزيع الماء على 6 كاسات متقاربة في الحجم .

نقوم بتوزيع قطع قمر الدين بالتساوي على هذه الكليات ونتركها يوم كامل.

بعد مرور اليوم نقوم بتفريغ الماء من الكاسات وفي كاسات التقديم نقسم قطع قمر الدين.

نضيف إلى كاسات الماء كميات مناسبة من السكر وماء الورد.

نقوم بتقليب قمر الدين جيداً ليمتزج مع السكر وماء الورد .

لتقديم العصير نقوم بوضع الكاسات في الثلاجة حتى تبرد . طريقة عمل عصير الرمان طريقة عمل عصير الرمان المقادير: كيلو من الرمان القريش.

قوالب من الثلج.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد .

نصف لتر من الماء

2 ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير: باستخدام الخلاط الكهربائي نقوم بوضع حبيبات الرمان بعد أن تم تقشيره ونضيف الماء والسكر وماء الورد وقوالب الثلج.

نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة ونكرر ذلك أكثر من مرة ليمتزج الخليط جيداً ليتكون العصير في صورة سائلة وناعمة.

نقوم بتصفية العصير لتطويل منه جميع الشوائب وذلك عن طريق استخدام المصفاة اليدوية لكي تتجنب وجود القطع المتبقية.

نقوم بتقسيم كمية العصير في كاسات التقديم ونتركها في الثلاجة وذلك حتى يبرد ويستغرق ذلك مدة ساعة أو ساعتين أو أكثر ونقدمه بارد مع التزيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عصائر رمضان الطبيعية في المنزل خطوة بخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.