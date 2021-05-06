بسكويت العيد بدون بيض .. تعرفي على الطريقة بالخطوات

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تبحث الأمهات وربات المنازل عن طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض اللذيذ في البيت بسهولة، والذي يعشقه الكبير والصغير، إلا أنه يجب عدم الإكثار من تناوله نظرًا لسعراته الحرارية العالية التي تسبب زيادة الوزن.

طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض

البسكويت من أهم مظاهر العيد وأفضل الحلويات التي يتم إعدادها كنوع من الاحتفال، وفيما يلي نوضح مقادير البسكويت كاملة وخطوات تحضيره:

كيلو جرام من الدقيق الفاخر للحلويات.

ربع كيلو جرام من السكر البودرة.

كوب واحد من السمن البلدي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من النشادر.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

في وعاء عميق يتم خلط المكونات التالية (الدقيق، البيكنج بودر، النشادر). في وعاء آخر، يتم خلط كل من (بشر البرتقال، السكر، الزيت، والسمن) مع التقليب جيدًا بعجان الكهربائي للحصول على قوام متجانس. إضافة مزيج السمن والسكر إلى خليط الدقيق، ثم العجن باليد للحصول على عجينة متماسكة وطرية. تغطية العجين بقطعة من القماش وتركها ترتاح لمدة عشرون دقيقة. وضع كمية من العجين في ماكينة تشكيل البسكويت، مع اختيار الرسمة المفضلة. بعد الانتهاء من الكمية كاملة، يتم رص البسكويت في صاج وترك مسافة كافية حتى لا يلتصق ببعضه البعض بعد النضج، ثم يتم إدخاله فرن ساخن لمدة ربع ساعة على 180 درجة مئوية. بعد إخراج البسكويت من الفرن يُترك حتى يبرد تمامًا، ثم يتم رصه في علبة محكمة الغلق. يُقدم البسكويت مع الشاي أو العصائر في عيد الفطر المبارك، وبالهنا والعافية.

مقادير الوصفةطريقة البسكويت

بذلك نكون قد انتهينا من تقديم طريقة بسكويت العيد بدون بيض كاملة بالمكونات والخطوات بالتفصيل، انتظرونا في وصفات جديدة قريبًا.